اكتشفوا كل جديد حول هتعمل الباقة بكام؟.. تعرف على أسعار باقات فليكس وكروت الشحن بعد الزيادة في ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - شهدت أسعار خدمات فودافون مصر زيادات ملحوظة أثارت استفسارات بين المستخدمين، وتشمل هذه الزيادات باقات فليكس للمكالمات والإنترنت، وكروت الشحن الفكة، وباقات الإنترنت الأرضي، وتعد هذه الخدمات من الخيارات الشائعة بفضل مرونتها وتنوعها لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، لذا، من الضروري معرفة التفاصيل الجديدة واختيار الأنسب بناء على نمط استهلاكك الشهري لتفادي التكاليف الزائدة.

ارتفاع أسعار باقات فليكس

باقات فودافون فليكس تتيح للمستخدمين مرونة عالية باستخدام الفليكسات للمكالمات أو الإنترنت، مع الزيادة الأخيرة، أصبحت باقة فليكس 45 تكلف 60 جنيها بدلا من 45 جنيها، بينما ارتفع سعر فليكس 70 إلى 90 جنيها بدلا من 70 جنيها، وأصبحت فليكس 100 متاحة بسعر 130 جنيها بدلا من 100 جنيه، هذه التعديلات قد تؤثر على العملاء الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الباقات لتلبية احتياجاتهم الشهرية.

تغييرات أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

طالت الزيادة كروت الشحن الفكة، حيث أصبح كارت 10 جنيهات بسعر 13 جنيها مع رصيد 9.1 جنيه، وكارت 12.5 جنيه بسعر 16.5 جنيها مع رصيد 11.55 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي، فعلى سبيل المثال، باقة 140 جيجابايت أصبحت تكلف 239.4 جنيها شهريا، وباقة 1 تيرابايت ضمن فئة الإنترنت “ماكس” ارتفعت إلى 2006.4 جنيها شهريا، والزيادات الأخيرة تجعل من الضروري مراجعة الاستهلاك الشهري واختيار الباقة الأكثر تناسبا مع احتياجاتك وميزانيتك.