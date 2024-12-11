اكتشفوا كل جديد حول عاجل التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات التطبيق خلال أيام ومن هم الفئات المستفيدة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - بعدما أعلن نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة على الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، ازدادت محركات البحث الالكترونى بالسؤال عن قيمة الزيادة وموعد تطبيقها، حيث يأمل جميع المواطنين فى زيادة المعاشات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، لذلك نرى سعى الحكومة دائما على توفير حياة كريمة للمواطنين، والجدير بالذكروفقا لما أعلنه نائب رئيس الهيئة أن تدني قيمة المعاشات في الماضي كان ناتجا عن اشتراك العاملين بأجور منخفضة أو لفترات تأمينية قصيرة.

عاجل التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات التطبيق خلال أيام

صرح نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية “سامى عبدالهادى” أن المواطنين التى يكون موعد التقاعد لهم فى يناير 2025 سوف يتم رفع الحد الأدنى للمعاش الخاص بهم إلى 1495 جنيه وذلك بدلا من 1300 جنيه، كما صرح أيضا من كان معاشه في ديسمبر 2024 أقل من 1495 جنيها، فلن يستفيد من هذه الزيادة، كما سوف يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيها، وذلك لضمان تحسين أوضاع المتقاعدين.

الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة