اكتشفوا كل جديد حول ” أحداث غير متوقعة ” المؤسس عثمان الحلقة 174 والقنوات الناقلة لها بجودة عالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - يهتم جميع محبي الدراما التركية والمسلسلات التاريخية بالبحث عن المؤسس عثمان الحلقة 174 ،حيث يعتبر المؤسس عثمان من أفضل المسلسلات التاريخية التي تعرض في الوقت الحالي علي الشاشات وقد حقق المسلسلات الكثير من نسب المشاهدات العالية في الوطن العربي منذ بداية عرض الحلقات الاولي من المسلسل ،حيث يعرض المسلسل قصة فترة حكم المؤسس عثمان للدولة العثمانية كما يعرض جهود عثمان في حكم الدولة العثمانية ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية المؤسس عثمان الحلقة 174.

المؤسس عثمان الحلقة 174

وينتظر جميع الجماهير الحلقة القادمة من المؤسس عثمان في حالة من الحماس ،حيث ينتظر الجميع تطورات الأحداث الجديدة ومغامرات الحلقة الجديدة بين عثمان وصوفيا ومحاولات صوفيا الكثيرة في الانتقام من عثمان ويرغب الجميع في معرفة ماذا تفعل صوفيا بعد هروبها في الحلقة السابقة مع لوكاس ،وسوف تكون الحلفة الجدية مليئة بالأحداث الغير متوقعة ،وتعرض الحلقة الـ 174 في يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة علي قناة اي تي في التركية وفي اليوم التالي علي قناة الفجر الجزائرية الساعة العاشرة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

ويرغب جميع جماهير المسلسل في معرفة القنوات التي تعرض المسلسل عليها وتحميلها علي أجهزة الرسيفر الخاصة بهم ،ويعرض المسلسل علي قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية حلقة كل أسبوع اليكم ترددات القنوات.

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 10796.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

تردد قناة ATV التركية على العرب سات.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 12692.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل الترميز للقناة : 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي العرب سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 12645.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/43.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي العرب سات