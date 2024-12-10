اكتشفوا كل جديد حول كيف تحصل على جميع أكواد فري فاير مجانا؟ 2025 وطريقة استبدالها بخطوات بسيطة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - تعتبر لعبة فري فاير من أشهر الألعاب التي ظهرت في الفترة الأخيرة متصدرة قائمة البحث حيث يهتم الكثير من الشباب كيفية استبدال الاكواد التي تعطي للعبة طابع مميز وجديد والتي تمكن الاعب من الحصول علي الجوائز والمكافئات القيمة، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لك جميع الاكواد التي تمكنك من التحكم في بعض خيارات اللعبة مثل الشعر والملابس والأسلحة.

كيف تحصل على جميع أكواد فري فاير مجانا؟

يجب عليك للحصول علي الاكواد الخاصة بلعبة فري فاير أن تكون مواقع موثوقة منعا لاختراق حسابكم في اللعبة واليكم جميع الاكواد في اللعبة:

للحصول علي الملابس والأزياء: FFBC-HGSD-XSAQ.

للحصول علي مظلة فري فاير: FFAC-VKPE-Y987.

للحصول علي لوت سلاح سيد العقول: RP4TXG29EXSJ.

للحصول علي قنبلة يدوية: FFBC-VHGSD-XSAQ.

للحصول علي الجواهر المجانية: FFFIC-RF85-4MZT.

للحصول علي جواهر وسكنات: f2pss-adfr-oabg-1wes.

للحصول علي الدورع والأدوات: RP4T-XG29-EXSJ.

للحصول علي المكافآت العشوائية: FBSH-ARE1–0RBU5.

للحصول علي المسدس: FFAC-VKPE-Y987.

للحصول علي رصاصة: FFAC-VKPE-Y987.

للحصول علي جلد التنين: AWTY BVA1 KJHY 7HVN.

للحصول علي سكن بندقية: YAPQSSRUEYVD.

للحصول علي القبعة: FFBC-VHGSD-XSAQ.

للحصول علي القناع: FFAC-VKPE-Y987.

كيفية استبدال اكواد فري فاير

يهتم الكثير بطرق استبدال اكواد فري فاير للحصول علي المميزات التي تمنحها لهم من خلال الاستبدال وسوف نعرض لكم في السطور الاتية طرق أستبدال الاكواد بخطوات بسيطة وسهلة: