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أداء فائق وتصميم فريد.. اكتشف المواصفات الكاملة لهاتف HONOR 200 Pro وأهم مميزاته وعيوبه  - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول أداء فائق وتصميم فريد.. اكتشف المواصفات الكاملة لهاتف HONOR 200 Pro وأهم مميزاته وعيوبه  - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - يعد الهاتف HONOR 200 Pro من الأجهزة الهاتفية المنافسة بشكل كبير في السوق المحلية والعالمية، ويمتلك عدة مواصفات سوف نقوم بعرضها، حيث يعتبر هذا الهاتف من أبرز الإصدارات التي أنتجتها وأعلنت عنها الشركة هونر، وهو من الهواتف المنافسة من فئة الفلاج شيب كلير والمعالج الخاص به قوي ويعمل وفق كاميرات وشاشة أداءها ممتاز، وسنتعرف على أهم المواصفات التي تخص هذا الهاتف وسماته الأساسية وعيوبه وسعر الهاتف في السوق المحلية.

مواصفات هاتف HONOR 200 Pro

الهاتف HONOR 200 Pro من بين أهم مواصفاته ما يأتي:


المواصفات 		التفاصيل
الشاشة
  • الشاشة أتت بشكل ثقب.
  • الشاشة من النوع أوليد، والسطوع عالي بما يصل حتى 4000 شمعة.
المعالج
  • المعالج عالي الأداء من النوع سناب دراجون جين 8S جين 3.
  • الهاتف معالجه أنتج من خلال شركة كوالكوم.
الدعم
  • يدعم هذا الإصدار الهاتفي الاتصال اللاتلامسي المعروف بالخاصية إن إف سي.
  • يدعم شرائح نانو سيم.
الكاميرا
  • الكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف HONOR 200 Pro 50 ميجا بيكسل، والخلفية كاميرا ثلاثية متوفرة بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية مميزة في امكانية تصوير البورتريه والثالثة دقتها 12 ميجا بيكسل.
نظام التشغيل
  • يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 14.
الوان الهاتف
  • الهاتف متاح بلونين الأسود والأخضر واللون الأبيض.

مميزات هاتف HONOR 200 Pro

  • مقاوم للماء وللغبار.
  • الهاتف يوفر دعم لتصوير مقاطع الفيديو وفق مستوى من الجودة 4 كي ومعدل الالتقاط هو 30 و60 إطار لكل ثانية.
  • المايك الإضافي متواجد في الهاتف.
  • الهاتف متوفر بميزة تحديد الموقع جي بي إس.
  • تتوفر مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة.

عيوب هاتف HONOR 200 Pro

  • لا يمكن تركيب الكارت الميموري في HONOR 200 Pro
  • لا يدعم HONOR 200 Pro منفذ 3.5 مم.
  • لم يتم تطوير شكل الشاشة ولا تزال منحنية الأطراف.
  • لا تتوفر كاميرا التصوير بزاوية واسعة أفضل حيث أنه لم يتم العمل على تطويرها.

سعر هاتف HONOR 200 Pro

يصل سعر HONOR 200 Pro في مصر ذاكرة 512 جيجا بايت إلى 31 ألف جنيه مصري، وسعر الهاتف في السعودية وصل إلى 2400 ريال سعودي، وفي الإمارات السعر وصل لـ 2400 درهم إماراتي.

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