اكتشفوا كل جديد حول “الانتقام من صوفيا” متابعة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 174 Kurulus Osman والقنوات الناقلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - يرغب الكثير من من عشاق الدراما التركية متابعة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 174، والجدير بالذكر ان هذا المسلسل يعد من اشهر المسلسلات الدرامية والتاريخية التي تعرض في الوقت الحالي، ومنذ اصدار الموسم الأمور استطاع ان يجذب اكبر قدرا ممكن من نسب المشاهدة والاعجاب، وظهر احداث شايقة في الحلقة السابقة اثارة جدل وفضول البعض، لذلك شهدت عملية البحث حول الحلقة الجديدة رقم 174، وهذا ما نعرضه لكم في السطور القادمة.

متابعة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 174

حاليا يسلط الضوء حول مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 174، ومؤخرا تم خلال الإعلان الترويجي للحلقة الجديدة احداث مثيره، والتي منها رغبة عثمان في الانتقام من الأعداء، والرغبة الملحة علي التخلص من عدوتة صوفيا، ومن المقرر انطلاق الحلقة الجديدة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية علي شاشة قناة atv التركية، ويتم اعادتها علي قناة الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية علي شاشة قناة الفجر بالترجمة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس بالترجمة

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب يكون: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة عالية: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات