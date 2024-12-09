” الأن ” رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 eaccount.bankofkhartoum.com عبر موقع بنكك اون لاين - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - يبحث عدد كثيف من المواطنين عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم 2024 ، بعد ان أصبحت جميع الخدمات المصرفية متاحة للمواطنين بشكل الكتروني دون تعد شديد ، وذلك بعد أن تم انشاء تطبيق الكتروني عبر شبكة الانترنت يتم من خلاله فتح الحسابات مما سهل تلك العملية التي كانت تصعب في الوقت الماضي بسبب عدم تواجد الانترنت بشكل ميسر ، وقد أشار البنك علي ان هذة العملية مجانية، ومن خلال موقنا اقرأ نيوز سنقدم لكم وخصوصا في هذه المقالة الخطوات المناسبة التي يتم من خلالها فتح حساب بنكي بكل سهولة ويسر.

فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم

اتاحت هذة الامكانية لجميع المواطنين المتواجدين في السودان وخارج السودان حيث يمكن لجميع المواطنين القيام بفتح الحساب بكل سهولة ويسر وذالك لانها فتحت خدمات الانترنت لكافة العملاء بنك الخرطوم ، والجدير بالذكر ايضا يعتبر بنك الخرطوم من اشهر البنوك التي توجد في السودان والتي يقدم خدمات منفردة لا يقدمها العديد من البنوك المتواجدة في البلاد ، ويقدم الكثير من المزايا لتيسير وتسهيل فتح الحساب البنكي الخاص بكل مواطن عبر الموقع الالكتروني الخاص بهم ومن الخدمات الإضافية انها يوجد بيها خدمات مستمرة خلال اليوم.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024

عليك اتباع بعض الخطوات من اجل تمكنك في فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين وهي كالاتي :-