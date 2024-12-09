اكتشفوا كل جديد حول “إعرف سعر باقتك” اسعار باقات الانترنت بعد تطبيق شركة we قرار رفع الأسعار - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - في الساعات الماضية تصدر محركات البحث اسعار باقات الانترنت بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة في أسعار الباقات، وبسبب ذلك يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الباقات لتقليل أو زيادة الباقة على حسب الاحتياج الخاص لهم، ونحن في هذا المقال سوف نوضح لكم أسعار الانترنت الجديدة بالتفصيل فتابعونا.

اسعار باقات الانترنت

في السطور التالية سوف نوضح لكم أسعار باقات الانترنت لشركة We الجديدة وهي كالتالي:

باقة الانترنت الارضي سعة 140 جيجا بايت وهي أكثر الباقات شيوعا بين الناس أصبحت 239.4 جنية بدلا من 160 بزيادة تصل إلي 79 جنية.

باقة 200 جيجا بايت أصبحت 330.6 جنية بدلا من 225 بزيادة تصل إلى 105 جنيهات.

باقة 250 جيجا بايت بسعر 649.8 جنية بدلا من 440 بزيادة تصل إلى 200جنية.

ويصل أيضا سعر باقة 600 جيجا بايت إلي 850 جنية بدلا من 650 بزيادة 200 جنية.

باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 بدلا من 1050 بزيادة تصل إلى 500 جنية.

اسعار باقات الأرضي الجديدة

في السطور التالية سوف نوضح لكم أسعار الباقات بعد الزيادة وهي كالاتي:

باقة 250 جيجابايت بسعر 605.2 جنية شهريا بعد إضافة قيمة الضربية المضافة 14٪.

باقة ألترا 250 جيجا بايت بسعر 798 بعد إضافة الضريبة المضافة والتي تقدر 14٪.

باقة 600 جيجا بايت بسعر 1185.6 جنية شهريا.

باقة ميجا واحد تيرا بايت بسعر 1778.4 جنية شهريا.

باقة ألترا 600 جيجا بايت بسعر 1402.2 جنية شهريا.

باقة ماكس واحد تيرا بايت 2006.4 جنية شهريا بعد زيادة قيمة الضريبة المضافة 14٪.

زيادة أسعار الكروت الفكة

بعد زيادة أسعار الباقات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات قامت الشركات بزيادة أسعار الكروت الفكة بداية من يوم الجمعة، واوضحت وجود تغيير في أسعار كروت الشحن الفكة وأيضا الباقات، ويمكن لجميع الأشخاص الاختيار من الباقات والأسعار المناسبة على حسب الاحتياج الخاص سواء بالمكالمات أو الانترنت بما يتناسب استخدامه.