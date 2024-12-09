اكتشفوا كل جديد حول بإمكانيات مُذهلة وسعر مثالي .. سعر ومواصفات سامسونج A55 الأكثر مبيعًا من Samsung Galaxy - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - نشير إلى سعر ومواصفات سامسونج A55 الهاتف الأكثر مبيعًا من Samsung Galaxy في الفئة المتوسطة العليا، فقد استحوذ الجهاز من اللحظة الأولى لطرحه بالأسواق على اهتمام جميع الفئات، لما يوفره من إمكانيات مميزة ومذهلة بالمقارنة مع هواتف العلامات الأخرى من ذات الفئة، الأمر الذي وضعه مع منافسه شرسه مع أكبر العلامات التجارية الأخرى مثل أجهزة آبل، لذا نوضح إلى أبرز المواصفات التي يأتي بها الجهاز الجديد من سامسونج وسعر البيع بالدول العربية والأسواق العالمية.

سعر ومواصفات سامسونج A55

يأتي الهاتف بمواصفات جعلته أفضل إصدار شركة سامسونج خلال عام 2024، على الرغم من عدم توافر الشاحن والجراب بداخل علبة الجهاز، إذ يجب شرائهم بشكل منفصل، إلا أنه كان الأكثر شرائًا، وجاءت مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الرئيسية على النحو التالي:

نظام التشغيل نظام تشغيل الجهاز أندرويد 14.

واجهة الاستخدام One UI 6.1 شاشة الهاتف نوع الشاشة Super AMOLED.

المساحة 6.6 إنش.

جودة الـ 1080×2340 بكسل.

معدل كثافة بكسلات 390 بكسل / إنش.

معدل تحديث 120Hz.

طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus.

معدل سطوع 1000 شمعة. الذاكرة الصلبة والعشوائية والخارجية الإصدار الأول بسعة 128 جيجا / 8 جيجا بايت.

الإصدار الثاني بسعة 256 جيجا / 8 جيجا بايت.

الإصدار الثالثة بسعة 256 جيجا / 12 جيجا بايت.

يدعم إدخال كارت ميموري مكان الشريحة الثانية . معالج الهاتف المعالج الأساسي Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو.

المعالج الرسومي Xclipse 530 بطارية الهاتف حجم البطارية 5000 مللي أمبير.

قدرة الشحن السريع تصل إلى 25 واط كاميرا الهاتف الكاميرا الأمامية دقتها تصل إلى 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الخلفية ثلاثية دقتها تأتي كما يلي:

الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا.

الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا.

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا.

مزودة بفلاش أحادي من نوع ليد فلاش . الاتصال يدعم إدخال شريحتين من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الـ 5G . ألوان سامسونج A55 لون كحلي.

لون أزرق ثلجي.

لون ليموني

بلون بنفسجي فاتح.