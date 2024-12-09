اكتشفوا كل جديد حول بإمكانيات مُذهلة وسعر مثالي .. سعر ومواصفات سامسونج A55 الأكثر مبيعًا من Samsung Galaxy - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - نشير إلى سعر ومواصفات سامسونج A55 الهاتف الأكثر مبيعًا من Samsung Galaxy في الفئة المتوسطة العليا، فقد استحوذ الجهاز من اللحظة الأولى لطرحه بالأسواق على اهتمام جميع الفئات، لما يوفره من إمكانيات مميزة ومذهلة بالمقارنة مع هواتف العلامات الأخرى من ذات الفئة، الأمر الذي وضعه مع منافسه شرسه مع أكبر العلامات التجارية الأخرى مثل أجهزة آبل، لذا نوضح إلى أبرز المواصفات التي يأتي بها الجهاز الجديد من سامسونج وسعر البيع بالدول العربية والأسواق العالمية.
سعر ومواصفات سامسونج A55
يأتي الهاتف بمواصفات جعلته أفضل إصدار شركة سامسونج خلال عام 2024، على الرغم من عدم توافر الشاحن والجراب بداخل علبة الجهاز، إذ يجب شرائهم بشكل منفصل، إلا أنه كان الأكثر شرائًا، وجاءت مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الرئيسية على النحو التالي:
|نظام التشغيل
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|شاشة الهاتف
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|الذاكرة الصلبة والعشوائية والخارجية
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|معالج الهاتف
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|بطارية الهاتف
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|كاميرا الهاتف
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|الاتصال
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|ألوان سامسونج A55
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سعر سامسونج A55
يأتي سعر سامسونج A55 5G على النحو التالي حسب كل دولة:
- في مصر متوفر بسعر 18000 جنية للإصدار الأول 128 جيجا بايت / 8 جيجا رام، والإصدار الثاني 256 جيجا / 8 جيجا رام 19000 جنيه.
- في السعودية متوفر بسعر 1150 ريال سعودي للإصدار الأول 128 جيجا بايت / 8 جيجا رام، والإصدار الثاني 256 جيجا / 8 جيجا رام 1250 ريال.
- في الإمارت متوفر بسعر 1000 درهم إماراتي للإصدار الأول 128 جيجا بايت / 8 جيجا رام، والإصدار الثاني 256 جيجا / 8 جيجا رام 1150 درهم.
- أما عن سعر سامسونج A55 بالدولار يبلغ حوالي 350 دولار امريكي.
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