اكتشفوا كل جديد حول Bank Of Khartoum.. المستندات المطلوبة وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين عبر تطبيق “بنكك” للمغتربين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيا بدلا من الذهاب إلي الفروع، حيث يقوم البنك بتقديم تسهيلات لفتح الحسابات المصرفية في السودان وخارجها، وذلك للعمل على راحة العملاء وتوفير الوقت والجهد من أجل إدارة الحسابات، كما يتيح للمواطنين السودانين امكانية الحصول على الخدمة من خارج البلاد في ظل الظروف التي تعاني منها السودان، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم بالتفصيل فتابعونا.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن الآن للراغبين في فتح حساب ببنك الخرطوم باتباع الخطوات التالية لفتح الحساب إلكترونيا:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

يمكن تنزيل تطبيق البنك من خلال المتجر جول بلاي.

يجب ملئ البيانات الشخصية الخاصة بك بكل دقة لفتح الحساب.

اضغط على كلمة فتح حساب وأكمل باقي البيانات الخاصة بك.

يجب إرفاق الاوراق والمستندات المطلوبه مثل بطاقة الهوية.

قم بقراءة الشروط وقم بالضغط عليها بالموافقة.

بعد ذلك قم بالضغط على زر إرسال.

والآن أصبح لديك حساب في بنك الخرطوم بدون الذهاب إلي الفرع.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

مع التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه قامت الكثير من المؤسسات المالية بتغير طريقة التعامل التقليدية، وأصبحت التعاملات الإلكترونية أفضل بكثير بدلا من الذهاب إلي الفروع وفي السطور التالية سوف نوضح لكم شروط فتح حساب في البنك:

يجب أن يكون المتقدم لفتح حساب 18 عام فأكثر.

يقوم المتقدم بتقديم بريد الكتروني صحيح لتسهيل التواصل مع البنك.

إلا يكون المتقدم لديه حساب سابق في البنك.

يجب إيداع حد أدني 10000 جنية سوداني.

يمكن للمواطنين داخل الخرطوم وخارجها بفتح الحساب بدون الذهاب إلي الفروع.

يجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح حساب.

يجب أن تكون المستندات الرسمية سارية المفعول.

تقديم بطاقة هوية وطنية سارية لضمان فتح الحساب بكل سهولة.

الجدير بالذكر أن قرار فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك أون لاين جاء بعد توقف استمر لمدة 9 شهور، حيث يعاني السودان من تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحرب التي اندلعت هناك مما دفع الجهات المسؤولة لتعليق العديد من الخدمات الهامة.