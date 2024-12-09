اكتشفوا كل جديد حول “حقق حلمك” ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وخطوات الدخول على سحب المليون دولار - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - تعتبر مسابقة الحلم من أشهر المسابقات في الوطن العربي، حيث تقوم قناة mbc بتقديم هذه المسابقة سنويا لمساعدة المشتركين في تحقيق أحلامهم من خلال تقديم جوائز مالية ضخمة، وما زالت مسابقة الحلم تجذب الكثير من المشاهدين في 2024، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة الاشتراك فتابعونا في ظل سعي المتابعين للانضمام لهذه المسابقة الشهيرة والتي تتمتع بالمصداقية.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن للأشخاص الراغبين بالمشاركة في مسابقة الحلم بالاشتراك من خلال الأرقام التالية:

مصر: 95458.

العراق: 2770.

وأيضا الاشتراك من قطر على الرقم: 97716.

المغرب: 9669.

تونس: 85966.

عمان: 90434.

للمقيمين في دولة الكويت الاشتراك على الرقم: 4141.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

توجد 3 طرق للاشتراك في المسابقة والدخول في السحب على جوائز مالية ضخمة وهي كالاتي:

إرسال رسالة نصية على الرقم الخاص ببلدك بداخلها كلمة حلم أو dream أو reve وبعد ذلك تقوم بالإجابة على الأسئلة.

يمكن أيضا إرسال رسالة نصية على رقم بلدك بداخلها كلمة انضم أو join سوف تصلك رسالة بداخلها رابط إحالة المسابقة يجب عليك فتحه ومتابعة الأسئلة والإجابة عليها.

يمكن أيضا تحميل التطبيق الخاص بالمسابقة من المتجر وشراء باقات الجواهر والاشتراك في المسابقة من خلاله.

سوف يدخل المشتركين السحب على المليون دولار بعد الإجابة على سؤال واحد صحيح وأيضا تمنح المسابقة الكثير من الجوائز المالية الأخري والتي تشمل السحب على 5000 دولار أسبوعيا، وأيضا السحب على 100 الف دولار شهريا في الخميس الأول من كل شهر، والمشاركة من المسابقة عبر التطبيق تزيد من فرص الحصول على جوائز إضافية من قبل الرعاة الرسميين للمسابقة.

موعد الاشتراك في سحب المليون دولار

قرر منظمين مسابقة الحلم بزيادة مبلغ المكافات في عام 2024 ولذلك قرر السحب على المليون دولار مرتين في هذه السنة ،والسحب الأول كان في السبت الموافق 20 يوليو والسحب الثاني سوف يكون في الأسبوع الأخير من ديسمبر.

أسماء الفائزين بمسابقة الحلم