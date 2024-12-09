اكتشفوا كل جديد حول قيامة عثمان ح 174.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على قمر نايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 بعد الإعلان عن إذاعة المسلسل التركي قيامة عثمان عليها، حيث تقوم القناة بعرض حلقات المسلسل على شاشتها بجودة عالية، وفي الساعات الماضية ازداد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية بعد الإعلان عن إذاعة الحلقة 173، ونحن في هذا المقال سوف نوضح لكم التردد الخاص بالقناة وطريقة تثبيتها على الرسيفر بكل سهولة فتابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

بعد الإعلان عن إذاعة مسلسل قيامة عثمان عليها يمكن الآن للجميع الاستمتاع بمشاهدة المسلسل التركي التاريخي من داخل منزله عن طريق تنزيل هذا التردد وهو كالتالي:

التردد: 12645.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: تلقائي.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

يمكن الآن تثبيت قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب ضبط الرسيفر على القمر الصناعي النايل سات.

باستخدام الريموت الخاص بالرسيفر قم بالدخول إلي الضبط.

سوف يظهر أمامك اماكن دخول التردد وباقي البيانات الخاصة بالقناة.

قم بوضعها في الأماكن المخصصة لها واضغط على كلمة بحث.

يجب عليك الانتظار حتي ينتهي البحث اليدوي.

سوف تظهر أمامك القناة في القائمة التي توجد على الشاشة.

بعد ذلك قم بالضغط على حفظ ويمكن الآن الاستمتاع بمشاهدة القناة بجودة عالية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 174 من المسلسل التاريخي قيامة عثمان يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على قناة اي تي في التركية، بينما تنقل قناة الفجر الجزائرية العمل مترجم باللغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع، وفي هذا الموسم الجديد سوف تشهد أحداث مسلسل قيامة عثمان الكثير من التطورات والمفاجأت التي سوف تدهش المشاهدين، وهذا المسلسل نال شهرة واسعة في قلوب متابعيه وينتظره الجميع من أجل الاستمتاع بالمشاهد والأحداث التاريخية والأسطورية التي تعرض في المسلسل.