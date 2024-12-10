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رسمياً.. رابط أسماء الناجين من سجن صيدنايا 2024 PDF بعد هروب بشار الأسد - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - يبحث الكثير من الأهلي السورية عبر محركات البحث عن رابط أسماء الناجين من سجن صيدنايا 2024 ،حيث يرغب الجميع بمعرفة الأشخاص الذين تم الافراج عنهم أمس بعد التطورات الأساسية التي حدث سوريا في الفترات الحالية ،وأثارت هذه الظروف الحالية في سوريا جدل الكثير من الدول العربية والعالم العربي ،ومن أهم هذه التغيرات هي تحرر الكثير من المساجين الموجودين في سجن صيدنايا وتصدر السؤال عن أسماء المساجين جميع مواقع البحث ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية رابط أسماء الناجين من سجن صيدنايا 2024 PDF.

رابط أسماء الناجين من سجن صيدنايا 2024 PDF

انتشر في الفترات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاخبار الأخيرة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وفراره هاربا هو وأسرته الي روسيا ،وانتشر الكثير من مقاطع الفيديوهات التي تعرض خروج العديد من المساجين من سجن صيدنايا بجهود قوات الإنقاذ السورية ،ويضم المساجين الشباب والنشاء والشيوخ والأطفال وحتي الأن تستمر قوات الإنقاذ في محاولاتها لإخراج جميع المعتقلين الموجودين في السجون السرية ،ويمكن لجميع الأهالي البحث عن أسماء المسجونين في سجن صيدنايا من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــط  الذي تم وضع الكثير من أسماء المساجين عليه لسهولة الاستعلام عنهم.

كشف أسماء الناجين من سجن صيدنايا 2024

شهدت الاحداث الأخيرة في سوريا العديد من التطورات السياسية الغير متوقعة التي حدث في يوم 8 ديسمبر بعد ثورة الشعب السوري ورغبتهم في التحرير من نظام المستبد ” بشار الأسد ” وقد أدت كل هذه الظروف الي ترك بشار الأسد للأراضي السورية وفراره هارباً خارج البلاد ،وبعدها تم انقاذ الكثير من السورين المعتقلين في سجن صيدنايا الذي يعتبر من أشهر السجون السورية ويقع بالقرب من دمشق كما يعتبر سجن صيدنايا من أكثر السجون السوريا تعاملاً مع المساجين فهو يتم اعتقال العديد من السياسيون فيه الذي كانوا يظهرون معارضتهم لنظام بشار الأسد المستبد ،اليكم قائمة أسماء المساجين الذين خروجهم من سجن صيدنايا.

اسماء المساجين في سجن صيدنايا

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