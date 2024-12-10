اكتشفوا كل جديد حول ليلة استثنائية .. طريقة حجز تذاكر حفلات رأس السنة الميلادية 2025 تامر حسني ونانسي عجرم في دبي الإمارات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - ضمن احتفالات رأس السنة في دبي، يستمتع الجمهور بحفل النجمين تامر حسني ونانسي عجرم، في كوكاكولا أرينا، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية، حيث يتميز هذا الحفل بتنظيم عالمي من حيث الصوت والاضاءة والتجهيزات، وهي فرصة رائعة تتضمن أجواء بالفرح والطاقة والألحان الساحرة، فيبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة حجز تذاكر حفلات رأس السنة الميلادية 2025 للفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم في دبي الإمارات، سوف نعرضه لكم عبر الاتي من خلال موقعنا “اقرأ نيوز”.

طريقة حجز تذاكر حفلات رأس السنة الميلادية 2025 تامر حسني ونانسي عجرم

في البداية، يجب عليك الدخول الي الموقع الرسمي بـ بلاتينيوم ليست من هنا.

بعد الدخول الي الموقع، قم باختيار فاعلية تامر حسني ونانسي عجرم رأس السنة 2025.

بعد ذلك، قم بتحديد نوع التذكرة بناءاً علي الفئة التي تناسبك (عادية – ذهبية – فئة كبار الشخصيات VIP).

بعد خيارك للفئة، اكتب كافة بياناتك الشخصية ومعلومات الدفع.

يجب عليك خيار طريقة الدفع المناسبة لك.

وأخيراً بدع تأكيد عملية الدفع، سوف تصل إليك رسالة تحتوي علي التذاكر.

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