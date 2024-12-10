اكتشفوا كل جديد حول الأرصاد الجوية تٌفجر مفاجئة حالة الطقس غداً الاربعاء 11-12-2024 في كافة المحافظات المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - الأرصاد الجوية تٌفجر مفاجئة حالة الطقس غداً الأربعاء، الكثير من المواطنين في مصر تفضل معرفة الحالة الجوية اليومية حسب هيئة الأرصاد حتي يتم الاخذ في الاعتبار ويستعدون للمواجهة الطقسية وبعضا من الاحتياطات، ولقد مر المناخ في الفترة السابقة بحالة من التغير الدائم وشهد تقلبات لا مثيل له بين الهواء محمل بالأتربة او هداء وسكينة للهواء، لذلك اليكم في النقاط القادمة اخر تحديثات تمت اليوم حول هذا الامر، فقط عليك بالمتابعة.

الأرصاد الجوية تٌفجر مفاجئة حالة الطقس غداً الاربعاء

شهدت الأيام السابقة حالة من التقلبات في الطقس، والجدير بالذكر ان هناك بعض المحافظات المصرية تشهد برودة شديدة، والتي يكون منها الفيوم، ومن المتوقع ان تسجل درجة الحرارة نحو 22 درجة العظمي، وبدرجة 9 صغري وكان ذلك حسب هيئة الأرصاد الجوية، ولكن لا يحدث أي سقوط امطار او هبوب عاصفة شديدة.

حالة الطقس غداً الاربعاء في القاهرة الكبرى

23 درجة العظمي.

16 درجة صغري.

ومن المتوقع حدوث غائمة في بعض المناطق.

حالة الطقس غداً الاربعاء في الوجه البحري

تكون الدرجة العظمي نحو 21 درجة.

بينما الدرجة الصغري نحو 13.

حالة الطقس غداً الاربعاء في جنوب الصعيد

تكون الدرجة العظمي نحو 28 درجة.

بينما الدرجة الصغري نحو 11.

حالة الطقس غداً الاربعاء في شمال الصعيد

تكون الدرجة العظمي نحو 23 درجة.

بينما الدرجة الصغري نحو 9.

حالة الطقس غداً الاربعاء في السواحل الشمالية الغربية

الدرجة العظمي نحو 21 درجة.

بينما الدرجة الصغري نحو 12.

حالة الطقس غداً الاربعاء في السواحل الشمالية الشرقية