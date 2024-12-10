مُتــــابعة “ماتش ليفربول اليوم” الآن مباراة ليفربول وجيرونا تويتر دوري أبطال أوروبا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - يترقب جميع الجماهير ماتش ليفربول اليوم المباراة القوية التي ينتظرها الجمهور في مباريات دوري أبطال أوروبا ،حيث تعتبر المباراة بين ليفربول وجيرونا من أكثر المباريات التي ينتظرها الجميع ويترقب النتائج المبهرة بها ،حيث يأمل كل مشجع فوز الفريق الخاص به ،وتعتبر هذه المباراة هامة في تاريخ الفريقين ،وتأتي المباراة اليوم من ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة دوري أبطال أوروبا ،ويرغب جميع الجماهير في مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر لمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة ،سوف نعرض اليكم الآن مباراة ليفربول وجيرونا.

مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوي ابطال أوروبا

يسعي فريق ليفربول اليوم الي الحفاظ علي موقعة في صدارة الجدول الترتيبي لدوري أبطال أوروبا ،حيث أن ليفربول يتصدر الترتيب بحصوله علي 15 نقطة دون هزيمة في الخمس مباريات السابقة ،وعلي الجانب الأخر يأتي فريق جيرونا الأوروبي برصيد 5 نقاط فقط ويحتل المراكز الـ 30 في جدول الترتيب الدولي ويسعي الي تحسين موقعه اليوم في ترتيب المجموعات ،ويضمن الفريقين اليوم تشكيلة قوية من اللاعبين الماهرين الذين يجعلون المنافسة قوية بين الفريقين.

ماتش ليفربول اليوم وجيرونا

وسوف تقام المباراة النارية بين ليفربول وجيرونا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 ،وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت القاهرة ،وفي تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،والساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الامارات ،وتقام المباراة علي أراضي جيرونا على استاد “مونتيليفي ” ،ويرغب الجميع في معرقة القنوات التي تنقل المباراة عليها اليوم ،وسوف تعرض المباراة اليوم بين ليفربول وجيرونا علي قناة beIN Sports HD 3 التي تنال حقوق البث المباشر للمباراة ،ويتولى مهمة التعليق علي المباراة المعلق الرياضي ” خليل البلوشي “.

تشكيل ليفربول اليوم امام جيرونا

كشف الجهاز الفني لنادي الريدز عن التشكيلة الرسمية للفريق اليوم امام جيرونا، وصرح آرني سلوت عن عودة الحارس أليسون بيكر إلى تشكيل ليفربول بعد التعافي من إصابته الأخيرة، لتكون التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى أليسون بيكر.

خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون.

خط الوسط كورتيس جونز- سوبسلاي- ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم

تتوالي الأسئلة حول كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم ، الكثير يرغب في متابعة اللقاء لحظة بلحظة ، هناك طرق عدة لذلك أولها مشاهدة ماتش ليفربول اليوم علي شبكة قنوات بين سبورت من خلال الاشتراك الشبكة والحصول علي رسيفر بين سبورت الأصلي من عدت أماكن علي رأسها التوجة الي الفروع الرسمية لها او مول العرب او مول مصر والحصول علي رسيفر خاص بعرض قنوات بين سبورت والتي يبلغ سعرها 5 الاف جنيهاً بالاضافة انه يوجد اشتراك سنوي ، او من خلال الدخول علي موقع بين سبورت الرسمي وتقديم اشتراك شهري أو متابعة موقع الحاصلة علي حقوق نقل المباراة .