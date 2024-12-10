اكتشفوا كل جديد حول بمرتبات مجزية.. مناظرة الصوناد الدفعة الثانية تونس 2025 وموعد التقديم من خلال الموقع الرسمي concours.sonede - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن توفير فرصه توظيف للشباب التونسي والتي تعتبر من ابرز الشركات في الكثير من القطاعات المختلفة وعملت الحكومة علي تفعيل دور الشركة في التنمية للموارد البشرية مما يجعلها محط أنظار للجميع من داخل كل البلاد ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم عن كيفية للتقديم في الوظيفة المناسبة لك.

مناظرة الصوناد الدفعة الثانية تونس 2025

بدأ الكثير من المتقدمين علي الوظيفة في السؤال عن مميزاتها وباعتبارها شركة حكومية فهي تضمن لموظفيها الاستقرار الوظيفي ومرتبات مجزية وهي فرصة ذهبية ويتنافس عليها الكثير من الشباب، برامج تدريبية مستمرة لتنمية مهارات العاملين، وتضمن لك بيئة عمل مريحة وتستطيع التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية.

موعد التسجيل علي مناظرة الصوناد تونس 2025

من خلال المميزات المهمة التي تم الإعلان عنها سارع الكثير في معرفة موعد التسجيل علي الوظيفة وتم فتح باب التسجيل عن بشكل رسمي من قبل الشركة الوطنية لاستغلال المواد من تاريخ 5 ديسمبر 2024 ويستمر حتي تاريخ 19 ديسمبر 2025، وللتقديم علي الطلب عليك التسجيل من خلال الموقع الرسمي للشركة من هنا.

خطوات التسجيل علي مناظرة الصوناد

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك التسجيل علي المنصة كالاتي: