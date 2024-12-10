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خليجي 2024 .. جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول خليجي 2024 .. جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - يبحث عشاق الكرة المستديرة عبر مواقع التواصل عن جدول مباريات كأس الخليج العربي 26، التي سوف يتم افتتاح بطولة كأس الخليج العربي يوم 21 ديسمبر الحالي 2024 علي ملعب جابر الدولي، وأعلنت اللجنة المنظمة لكرة القدم الـ 26 عن أسعار تذاكر هذه المباراة التي تبدأ من 4 دينار للفئة الرابعة و10 دينار للفئة الأولي، فيما يلي سنستعرض لكم جدول المباريات خلال موقعنا اقرأ نيوز.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب
الكويت ضد عمان يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 ستاد جابر الأحمد الدولي
قطر ضد الإمارات يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
العراق ضد اليمن يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
5:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:25 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
السعودية ضد البحرين يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
8:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:30 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر الأحمد الدولي

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب
عمان ضد قطر يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
5:25 مكة المكرمة، والساعة 6:25 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
الإمارات ضد الكويت يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
8:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:30 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر الأحمد الدولي
اليمن ضد السعودية يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
5:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:25 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
البحرين ضد العراق يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
8:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:30 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر الأحمد الدولي

الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب
الإمارات ضد عمان يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
5:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:25 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
الكويت ضد قطر يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
5:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:25 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر الأحمد الدولي
العراق ضد السعودية يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
5:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:25 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر الأحمد الدولي
البحرين ضد اليمن يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في تمام الساعة
5:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:25 بتوقيت الإمارات 		ستاد جابر مبارك الحمد الصباح

القنوات الناقلة لخليجي 26

سوف تبث العديد من القنوات بطولة كأس الخليج العربي 26، وهم “قناة عمان الرياضية، قناة دبي الرياضية 1، قناة أبو ظبي الرياضية 1، قناة البحرين الرياضية، القناة الرياضية العراقية، قنوات الكأس، قناة الكويت الرياضية”.

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