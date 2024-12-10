اكتشفوا كل جديد حول القنوات المفتوحة الناقلة لجدول كأس الخليج العربي 26 مجاناً 2024 لُعبة العراق واليمن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - ارتفع مؤشر البحث اليوم بين المتابعين للتعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة جدول كأس الخليج العربي 26 مجاناً، والجدير بالذكر ان هذا الامر شغل بال وعقل الكثير من محبين كرة القدم، وهذه المباريات يستعد لها اللاعبين بكامل قوتهم وعزيمتهم حتي يسترجعون حماس والروح المعنوية للجمهور، ويكون من ابرزهم ملاقاة العراق نظيره اليمن، ولقد تم اجراء القرعة الخاصة بكأس الخليج يوم 9 من شهر نوفمبر السابق، ويتم لعب النهائي يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025.

القنوات المفتوحة الناقلة لجدول كأس الخليج العربي 26 مجاناً 2024

في حقيقة الامر انه يوجد اكثر من قناة رياضية عربيه تتولي بث جميع المباريات المقررة، وتعرضها بشكل مجاني وبدون دفع اي رسوم، وهم يكونو كالاتي:

قنوات الكأس.

قناة الكويت الرياضية.

القناة الرياضية العراقية.

قناة أبو ظبي الرياضية 1.

قناة دبي الرياضية 1.

قناة البحرين الرياضية.

قناة عمان الرياضية.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة الناقلة لجدول كأس الخليج العربي 26 مجاناً

تردد قناة الكأس الرياضية نايل سات

التردد : 11919.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/5.

معدل الترميز : 27500.

جودة الصورة : HD.

تردد قناة الكأس الرياضية عرب سات

التردد : 10770. معدل الاستقطاب : أفقي. معامل تصحيح الخطأ : 3/5. معدل الترميز : 27500. جودة الصورة : HD.

تردد قناة الكويت الرياضية المفتوحة الناقلة لجدول كأس الخليج العربي 26 مجاناً

قناة الكويت الرياضية نايل سات

تردد القناة: 11054.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد القناة الرياضية العراقية الناقلة لجدول كأس الخليج العربي 26 مجاناً

تردد القناة الرياضية نايل سات

التردد : 11678.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد القناة الرياضية عرب سات

التردد : 11747.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة الناقلة لجدول كأس الخليج العربي 26 مجاناً

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 نايل سات

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد 12091.

من خلال الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 عرب سات