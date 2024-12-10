اكتشفوا كل جديد حول تردد بي ان سبورت beIN Sports HD لمتابعة مباريات دوري ابطال اوروبا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - تعتبر قناة بي إن سبورتس من أبرز القنوات الرياضية الفضائية التي يفضلها عشاق كرة القدم حول العالم، ويرجع سبب تفضيلها إلى تغطيتها الشاملة لأهم البطولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى بث المباريات بأعلى مستوى من الجودة، كما أكدت إدارة القناة أنها تمتلك كافة حقوق البث الحصري للمباريات الهامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وهذا التركيز على تقديم محتوى رياضي مميز منح القناة قاعدة جماهيرية ضخمة في العديد من الدول.

قناة بي ان سبورت beIN Sports HD

تردد بي ان سبورت beIN Sports HD، يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم بالوطن العربي علي اشارة قناة بي ان الناقل الحصري لكافة حقوق دوري أبطال اوروبا ويريد الجميع متابعة تلك المباريات التي سوف تخاض اليوم بالجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا، ويسعي كل فريق من اجل تحقيق الانتصار مباريات سوف تكون صعبة للغاية في نهاية مرحلة التاهل إلي الدور القادم من تلك البطولة وذلك في ظل ان هناك العديد من الاندية التي تحتاج إلي تحقيق الفوز من اجل التواجد بالادوار المتقدمة في بطولة دوري أبطال اوروبا.

تردد قناة bein sport

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة beIN Sports على قمر يوتلسات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅔

تردد قناة beIN Sports على قمر سهيل سات