بعد إصابته، قرار جديد ينتظر رضا سليم في الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - يدرس مسئولو الكرة بالنادي الأهلي موقف اللاعب المغربي رضا سليم في الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة والتي ستؤدي إلى غياب اللاعب من شهرين لثلاثة شهور.

وعلمت كلمتك أن هناك اتجاها دخل النادي الأهلي لرفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق في انتقالات يناير، نظرا إلى غيابه فترة قد تصل لثلاثة أشهر، خاصة وأن بطولة الدوري تنتهي في شهر مايو المقبل.

ويسعى الأهلي لتسويق رضا سليم وبيرسي تاو للتعاقد مع مهاجم وجناح أجنبيين تلبية لطلب السويسري مارسيل كولر لمدير الفني للفريق الذي أبدى عدم اقتناعه بالثنائي مطالبًا برحيله.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقف اللاعب المغربي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن المارد الأحمر يقترب من إعلانه عن صفقاته الجديدة في الانتقالات الشتوية.

يخضع رضا سليم لاعب الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية الجديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة جراحة غضروف الركبة التي سيخضع لها اللاعب، حيث يحتاج إلى شهرين للتعافي حال استئصال القطع بالغضروف، وقد تصل مدة الغياب إلى أربعة شهور حال خياطة الغضروف.

يفتقد النادي الأهلي العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة المصري الليلة في الدوري.

غيابات الأهلي أمام المصري الليلة

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة المصري كلًّا من: كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة المصري الليلة في الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وخالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري الليلة.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس، علي ملعب “ برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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