اكتشفوا كل جديد حول أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والمعدان الأصفر يسجل تراجع جماعى - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - شهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر تراجع ملحوظ اليوم الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024، وذلك نتيجة لانخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات الأمس، كما يعد هذا التراجع فرصة مميزة للراغبين في الاستثمار في الذهب، حيث تعتبر السبائك الذهبية هي الاختيار الممتاز والمستقر للادخار، وسوف نوفر إليكم متوسط أسعار سبائك الذهب عن تعاملات اليوم وكذلك أسعار الذهب اليوم.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

أما عن متوسط أسعار الذهب لجميع السبائك في السوق المحلي المصري فقد سجلت كالتالي :-

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 10,777 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21,555 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 43,110 جنيهات.

سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 86,220 جنيهًا.

أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 134,072 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 215,550 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

سعر الذهب عيار 21 سعر الشراء سجل نحو 3775 جنيهًا، وقد جاء سعر البيع: 3755 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24، سعر الشراء سجل نحو 4314 جنيهًا، وقد سجل سعر البيع: 4296 جنيهًا.

سجل عيار 22 في سعر الشراء: 3955 جنيهًا، وكذلك سعر البيع: 3934 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 سعر الشراء سجل نحو 3234 جنيهًا، سعر البيع: 3339 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 سعر الشراء سجل نحو 2517 جنيهًا، كما سجل سعر البيع: 2501 جنيهًا.

أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر

تحركات الأسعار العالمية من الأسباب الرئيسية والتي من خلالها يتأثر السوق المحلي بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، مما أدى إلى تراجع سعر الجرام محليًا. العرض والطلب حيث أن انخفاض الطلب على الذهب أدى إلى تراجع الأسعار. استقرار سعر الدولار وهذا ساهم استقرار سعر صرف الدولار في مصر في هبوط أسعار الذهب.

نصائح للمستثمرين في الذهب

متابعة أسعار الذهب بشكل يومي لاتخاذ قرار الشراء في التوقيت المناسب.

الاستثمار في السبائك الذهبية بدلاً من المشغولات لتجنب خسارة المصنعية.

تخزين الذهب في أماكن آمنة أو بنوك موثوقة لضمان الحماية.

حيث يمثل التراجع في أسعار السبائك الذهبية فرصة ذهبية للراغبين في الاستثمار في الذهب، خاصة مع التوقعات المستمرة بتقلبات الأسعار العالمية، واحرص على متابعة السوق يوميًا للاستفادة من أفضل الأسعار.