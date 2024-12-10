اكتشفوا كل جديد حول وفقًا لقرارات الحكومة موعد زيادة اجور المتقاعدين في المغرب 2025 متى تُطبق؟ بشكل رسمي لجميع المتقاعدين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد زيادة اجور المتقاعدين في المغرب 2025، وذلك بعد أن قامت الحكومة المغربية بالكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بوجود قرارات رسمية تنص على الشروع في زيادة الأجور لكافة الموظفين والمتقاعدين في كل من القطاع الخاص و القطاع العام، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حقيقة وموعد زيادة المرتبات في المغرب.

موعد زيادة اجور المتقاعدين في المغرب 2025

أوضحت وزارة المالية في المملكة المغربية تفاصيل الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2025، و أكدت ان قرار زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب يتم مناقشته الآن من قبل المسؤولين، ومن المقرر ان يتم تطبيقها في اقرب وقت ممكن، وفي السياق ذاته كانت قد أوضحت الجهات المعنية انه تتوقف رواتب المتقاعدين على اصلاح صناديق التقاعد في الدولة، واكدت كذلك على كذب وادعاء أي اخبار منتشرة الآن بشأن زيادة رواتب المتقاعدين خلال تلك الفترة، و أوضحت الوزارة فيما يخص موعد صرف معاش التقاعد، بأنه يكون في كل شهر ميلادي بين 24 الي 26 ، ويتم الصرف من خلال أحد البنوك المسجلة في النظام.

موعد زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب 2025

استجابت الحكومة المغربية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وفي هذا الصدد قامت باتخاذ مجموعة من القرارات التي تنص على زيادة الحد الأدنى من الأجور لتكون كالتالي :-