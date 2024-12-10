اكتشفوا كل جديد حول قدم الان.. التسجيل في الامتحان الخارجي في العراق والموعد المحدد لتقديم استمارة التسجيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - طرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن فرصة الطلاب اللذين تركوا المدراس الي الالتحاق مرة اخري طبقا لشروط وضوابط تم تحديدها من قبل الدولة حيث حددت موعد التسجيل أن يبدأ من تاريخ 24 نوفمبر 2024 الي 25 ديسمبر 2024 وأعتبر التسجيل في امتحان الخارجي أمر مهم وسارع الكثير من الطلاب في البحث عن كيفيه التسجيل علي الامتحان لنوفر لكم من خلال هذا المقال الطرق التي يمكنك أتباعها للتسجيل.

التسجيل في الامتحان الخارجي في العراق

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن امتحان خارجي خاص بالطلبة المتقاعدين عن الدراسة منذ فترة طويلة ولا يحق لكم الرجوع بانتظام عن رابط يمكنك من خلاله التسجيل علي الامتحان بكل سهولة ولكن قبل التقديم عليك أن يتوافر فيك الشروط المطلوبة ومن خلال السطور الاتية سوف نعرض لكم خطوات التسجيل علي الامتحان الخارجي.

الخطوة الاولي: يمكنك التسجيل علي امتحان الخارجي بالعراق عن طريق الرابط المعلن من قبل الرابط الخطوة الثانية: الدخول علي صفحة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل. الخطوة الثالثة: عليك القيام بمليء استمارة التسجيل الخاصة بالامتحان بعناية. الخطوة الرابعة: رفع البيانات والمستندات المطلوبة منك في الاستمارة. الخطوة الخامسة: الضغط علي زر إتمام العملية للقيام بأرسال استمارة التسجيل. الخطوة السادسة : تقديم استمارة التسجيل بالامتحان لأقرب مديرية تابع لها.

المستندات المطلوبة للتقديم علي امتحان الخارجي في العراق

لابد من توافر بعض الأوراق الخاصة بك مع استمارة التسجيل الخاصة للتقديم علي امتحان الخارجي وتتمثل في الاتي: