اكتشفوا كل جديد حول المباراة المرتقبة .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم مجاناً في دوري أبطال أوروبا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - يترقب جماهير وعشاق كرة القدم مباراة ريال مدريد واتلانتا ضمن منافسات دور الـ 6 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث يسعي كل من الفريقين لتقديم أفضل أداء للفوز بها، فيبحث عشاق الكرة عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، فسوف نقوم من خلال هذا التقرير بتوضيح تردد القنوات الناقلة للمباراة بالمجان تلفزيونياً على جميع الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا

سوف نعرض لكم كافة ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا في الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي سوف تعرضها قناة bein sports الرياضية، فجاء ترددها علي جميع الأقمار كالاتي:

تردد قناة bein sports 1 على النايل سات

تردد قناة بين سبورت علي النايل سات: 11013.

يأتي معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/2.

جودة الصوت والصورة هي: HD.

تردد قناة bein sports 1 على عرب سات

تردد قناة بين سبورت علي العرب سات هو: 10810.

جاء معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500

جاء معامل تصحيح الخطأ ليكون: 2/3.

جودة الصوت والصورة هي: ممتازة.

تردد قناة bein sports 1 على سهيل سات

تردد القناة هو: 11547.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/2.

جودة الصورة والصوت هي: ممتازة.

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا ببطولة دوري أبطال أوروبا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا، في مختلف البلاد علي أن تبدء صفارة المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً بتوقيت مصر، والساعة الـ 12:00 بتوقيت أبو ظبي، بينما في تمام الساعة الـ 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.