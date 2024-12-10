اكتشفوا كل جديد حول بأعلى عائد للشهادات ممتاز.. أسعار فائدة شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - شهادة استثمار البنك الأهلي المصري لمدة 10 سنوات حيث نوفر إليكم كافة التفاصيل التي تخص الشهادات، حيث يقدم البنك الأهلي المصري شهادة استثمار مميزة بفترة استثمار طويلة الأمد تمتد لـ10 سنوات، مما يجعلها الاختيار المميز والأمثل للراغبين في تحقيق عائد ثابت واستثمار آمن على المدى البعيد، وهنا سوف نستعرض عليكم أهم التفاصيل والمزايا الخاصة بهذه الشهادة.

تفاصيل شهادة الاستثمار لمدة 10 سنوات

فئات الشهادات: تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: 10 سنوات.

نوع العائد: فوائد تراكمية تُصرف عند نهاية المدة.

سعر العائد: 12% ثابت طوال فترة الشهادة.

مزايا شهادة الاستثمار من البنك الأهلي المصري

أولا هناك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، حيث يمكن لحاملي الشهادة الحصول على قروض بضمانها من أي مصرف، وفقًا للشروط وأسعار العائد السائدة في تاريخ الاقتراض.

ثانيًا مرونة في الاسترداد حيث يمكن استرداد قيمة الشهادة عند انتهاء مدتها أو في تاريخ استحقاقها.

إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا لقيم الاسترداد المحددة.

ثالثًا عائد ثابت حيث أنها توفر الشهادة عائد ثابت بنسبة 12% يتم احتسابه بدءًا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

رابعًا استثمار آمن وطويل الأمد، تتيح الشهادة فرصة استثمار مضمونة مع تحقيق عائد مجزٍ للمستثمرين الباحثين عن أمان مالي على المدى الطويل.

كيفية الحصول على الشهادة

ومن أجل الاستفادة من شهادة الاستثمار لمدة 10 سنوات، يمكن زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وتقديم طلب شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 500 جنيه، مع إمكانية استثمار مبالغ أكبر بمضاعفات هذا المبلغ، وتعتبر شهادة الاستثمار من البنك الأهلي المصري هي خيار مميز للاستثمار طويل الأجل، حيث توفر العائد بشكل ثابت ومرون في الاسترداد، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمانها، مما يجعلها مناسبة للأفراد الذين يبحثون عن استثمار آمن ومستدام.