اكتشفوا كل جديد حول يلا مع لولو…تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV بجودة عالية علي النايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV، تقدم مجموعة رائعة من الأغاني والبرامج الترفيهية التي تركز على الأغاني العربية والخليجية، وإستطاعة في فترة قصيرة ان تحقق نسب مشاهدة عالية للغاية، ويسعي الكثير من اولياء الامور الحصول علي تردد تلك القناة لامتاع اولادهم في ظل تمسكم بالموبيل بالاونة الاخيرة وتقوم القناة بعرض مجموعة مميزة للغاية من الاعمال التي تجعل الطفل في تحسن دائم، وقناة وناسة معروفة بعدة مميزات رائعة تجعلها محطة مميزة لعشاق الفن والترفيه وسوف نستعرض كافة المميزات بالاسفل خلال ذلك المقال .

قناة وناسة 2024 Wanasah TV

تميزت القناة بتنوع الأغاني، حيث تقوم بعرض أغاني خليجية وعربية متنوعة تُناسب جميع الأذواق، تقوم بتقديم برامج ومسابقات موسيقية ممتعة، تقوم القناة بتسلط الضوء على الفن الخليجي والتراث الموسيقي العربي

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة وناسة: 11430.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز يكون: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة الجديدة

تقوم قناة وناسة بعرض الكثير من الاعمال القوية والجيدة ونستعرض لحضراتكم ابرز الأغاني والأناشيد التي تعرضها القناة والبرامج ايضا .