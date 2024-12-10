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انت فيهم ولا لا .. الفئات المعفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025 وأسعار باقات الإنترنت المنزلي WE الجديدة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول انت فيهم ولا لا .. الفئات المعفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025 وأسعار باقات الإنترنت المنزلي WE الجديدة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - مع الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الانترنت المنزلي، قامت المصرية للاتصالات بتحديد فئات سوف يتم إعفاهم بشكل كامل عن دفع فواتير التليفون الأرضي، بشرط ان يكون الخط مسجل بأسمائهم، ومن ضمن هذه الفئات كبار السن الذين تجاوزوا سن 60 عام، في هذا التقرير سوف نوضح لكم الفئات المعفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025، فتابعونا.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025

  • تم تحديد فئات كبار السن، من الفئات المعافاة من فاتورة التليفون الأرضي، وهم الأفراد الذي تجاوز عمرهم فوق 60 عام.
  • تم تحديد ذوي الاحتياجات الخاصة، من الفئات المعافاة من فاتورة التليفون الأرضي، وتشمل المعاقين جسدياً وذهنياً.
  • تم تحديد أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، من الفئات المعافاة من فاتورة التليفون الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

  • من خلال السنترالات والفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
  • من خلال المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورانج كاش.
  • من خلال الخدمات البنكية أو باستخدام خدمة “انستا باي”.
  • من خلال منصات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي WE الجديدة

إليكم أسعار باقات الإنترنت المنزلي الجديدة بعد الزيادة الأخيرة:

  • سعر باقة 140 جيجابايت: 239.4 جنيه، بزيادة قدرها 79 جنيه.
  • سعر باقة 200 جيجابايت: 330.6 جنيهن بزيادة قدرها 105 جنيه.
  • سعر باقة 250 جيجابايت: 410.4 جنيه، بزيادة قدرها 130 جنيه.
  • سعر باقة 400 جيجابايت: 649.8 جنيه، بزيادة قدرها 209 جنيه.
  • سعر باقة 600 جيجابايت: 850 جنيه، بزيادة قدرها 200 جنيه.
  • سعر باقة 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه.

أعلنت المصرية للاتصالات عن بعض الفئات التي تم اعفاؤها من دفع فاتورة الكهرباء ، وذلك للتخفيف عليهم خصوصاً بعد زيادة أسعار الانترنت الأرضي الأخيرة ، كما يمكن الدفع بسهولة من خلال المحافظ الإلكترونية توفيراً للوقت والجهد.

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