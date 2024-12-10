اكتشفوا كل جديد حول رابط تصويت منصة راعي النظر لغازي الذيابي في الجولات المتبقية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - أطلق مجموعة من رجال الأعمال السعوديين المهتمين بمجال الإبل مسابقة منقية الجزيرة، التي تهدف إلى إبراز جماليات الإبل وتحسين وزيادة تراثها الثقافي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وقد أعلنت منصة راعي النظر، والتي تعتبر الجهة الرسمية للمسابقة، عن وصول المنافسة إلى دور الـ 32، مما أشعل حماس الجمهور ورفع مستوى الترقب لهذه المنافسات الفريدة، لذلك نستعرض الآن كيفية التصويت بسهولة.

رابط تصويت منصة راعي النظر

كشفت منصة راعي النظر عن مواجهتين من أبرز المنافسات ضمن دور الـ 32، حيث تشمل المواجهة الأولى منقية شقح النصر التي يمتلكها غازي الذيابي، منقية مهلكات الحمر التي يمتلكها يزيد المطيري، وفي المواجهة الثانية منقية تلاد المجاهيم المملوكة لـ محمد بن بطي الإماراتي، منقية نخبة النخبة المملوكة لـ محمد الخياريني من مملكة البحرين، وقد تم فتح باب التصويت للجمهور لاختيار الفائز في كل مواجهة عبر منصة راعي النظر.

ونجد أنه بمجرد بداية التصويت، تعرض الموقع الإلكتروني لمنصة راعي النظر لعطل مفاجئ بسبب الإقبال الهائل من ملايين المتابعين الراغبين في التصويت، وأصدرت المنصة بيانًا أكدت فيه أن النقاط المحفوظة لكل منقية لن تتأثر بالعطل التقني، وأنه سيتم العمل على إصلاح الخلل سريعًا مع مد فترة التصويت لتعويض الجمهور.

كيفية التصويت في منصة راعي النظر

في إطار الاستجابة للتحديات التقنية، فقد أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، عن مد فترة التصويت حتى الساعة 11 مساءً يوم الأحد، وأوضح أن هذه الجولة تعتبر استثنائية، حيث تم منح المتنافسين مدة 30 ساعة للتصويت، لضمان مشاركة عادلة وشفافة، وفي حالة كنت ترغب في التصويت والمشاركة في هذه المسابقة المميزة، يمكنك الدخول إلى رابط التصويت على منصة راعي النظر، حيث أن إعلان الفائزين سيتم عبر برنامج مجلس الصياهد، الذي يقدم تغطية شاملة للحدث ويبرز أبرز لحظاته.

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة منقية الجزيرة ليست مجرد تنافس على الجماليات، بل هي احتفاء بالتراث الثقافي وعالم الإبل الذي يشكل جزءًا هامًا من الهوية الخليجية، حيث تجمع المسابقة بين المتنافسين من مختلف دول الخليج في أجواء حماسية، حيث يجسد كل مشارك حب الإبل وسعيه للحفاظ على التراث العربي الأصيل.