اكتشفوا كل جديد حول “لكل الموظفين” وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور وموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - بعدما قررت وزارة المالية تبكير صرف رواتب شهر ديسمبر الحالي للعاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص، وتداولت الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود زيادة في المرتبات، لذلك ازدادت معدلات البحث الإلكتروني بالسؤال عن أخر أخبار في زيادة المرتبات والسؤال عن موعد تطبيق هذه الزيادة، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد يأمل العديد من المواطنين فى الزيادة وذلك لإمكانية العيش وتلبية احتياجات الاسرة، وبسبب حالة التشتت حول زيادة المرتبات سوف نحسم لكم الامر وفقا لتصريحات وزارة المالية فى هذا المقال.

وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات 2025

بسبب غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد أصبح جميع المواطنين يبحثون عن زيادة في المرتبات وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة على الأقل من مأكل ومشرب وأدوية، وبسبب حالة الجدل التي تشغل جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد الزيادة القادمة وسوف تكون فى يوليو 2025 كما أعلنت الوزارة أيضا أن اذا حدث تبكير فى موعد الزيادة سوف تعلن عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

يحصل موظفي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

يحصل موظفي درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ، وانه من المقرر ان يتم صرفها في يوم 22 من شهر ديسمبر لكافة الموظفين في القطاع العام والخاص في الدولة.

اشتعلت محركات البحث من قبل عدد كبير من المواطنين الراغبين في معرفة اخر أخبار المرتبات ومتي يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر والذي من المقرر ان يكون خلال هذه الايام، ام بالنسبة للزيادة فقد أعلنت الحكومة أن تبكير موعد الزيادة.

في هذه الفترة تستعد وزارة المالية المصرية لتجهيز مرتبات كافة العاملين في الدولة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، خاصتا بعد ما تم الإعلان بشكل رسمي عن تغيير موعد صرف مرتبات وتبكيره يومين عن موعد الصرف المعتاد.