اودع “10000 جنيه سوداني”.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 تعبئة إستمارة الفتح للمغتربين عبر bankofkhartoum.com - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين 2024 وهو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السودانيين سواء من داخل السودان او خارجها، حيث يمكنك الحصول على الكثير من الخدمات المصرفية بطريقة أكثر سهولة من خلال فتح حساب اون لاين في بنك الخرطوم الذي يعد من أشهر وأعرق البنوك في السودان، حيث بدأت التساؤلات حول الطريقة الصحيحة للقيام بفتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين خاصه للمغتربين المقيمين خارج البلاد، وعن الشروط والضوابط المطلوبة وأهم المستندات التي يجب تقديمها لإتمام فتح الحساب، وهو ما سنتعرف عليه الان بالتفصيل من خلال التقرير التالي.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين 2024

يمكنك الآن القيام بفتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين من مختلف أنحاء العالم عبر الأنترنت بطريقة الكترونية بسيطة، دون الحاجة للتوجه إلى أحد فروع بنك الخرطوم في السودان، وقد جاءت هذه الخطوة تسهيلا على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم عبر الإنترنت، ويأتي ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالتوجه مباشرة الى رابط موقع بنك الخرطوم .

قم بإنشاء حساب شخصي جديد أو تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على تبويب فتح حساب جديد.

قم بتعبئة إستمارة الفتح للمغتربين والتسجيل بشكل دقيق.

قم برفع المستندات والأوراق اللازمة.

قم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيرا انقر على زر إرسال الطلب.

كيفية تنشيط حسابك في بنك الخرطوم 2024

لتنشيط حسابك في بنك الخرطوم، هناك طريقتان هما:-

الطريقة الأولي:- قم بزيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم ملء استمارة لتنشيط الحساب من موظف البنك. الطريقة الثانية:- كما يمكنك الاتصال بخدمة العملاء علي الرقم 183.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين والمستندات المطلوبة

لضمان فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين 2024، لابد من توافر الشروط والمعايير التالية:

ان يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

امتلاك بريد الكتروني فعال و بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر سعر المفعول.

إيداع مبلغ مالي لا يقل عن 10000 جنيه سوداني.

الالتزام بدفع الرسوم الإدارية المطلوبة.

الاوراق المطلوبه لفتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين

حدد بنك الخرطوم السوداني الأوراق والمستندات التالية حتى يتمكن العملاء من فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين، والتي من أبرزها ما يلي: