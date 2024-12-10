اكتشفوا كل جديد حول ” عيار 21 الأن ” اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بالمصنعية في محلات الصاغة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - اسعار الذهب اليوم من الكلمات الأكثر بحثا على كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن أصبح سعر الذهب في مصر من المواضيع الشائكة والمتغيرة بشكل مستمر ما بين ارتفاع وانخفاض متأثرا بالكثير من الأحداث العالمية والمحلية، و بشكل عام يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة أي مستجدات تطرأ على السعر حيث يرغبون في شراء الذهب للاستثمار أو ممن يقبلون على الزواج ويرغبون في شراء الشبكة، وفي هذا التقرير سنوضح الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

قد تختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر، 2024، في محلات الصاغة، بشكل طفيف نظرا للكثير من العوامل، ومن أبرزها سعر المصنعية ونوع العيار وحسب الشركة المصنعة وغيرها من العوامل، ولكن بشكل عام جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الجرام من عيار 24 حوالي 4309 جنيها.

كما بلغ سعر الجرام من عيار 21 حوالي 3750 جنيها

ووصل سعر الجرام من عيار 18 حوالي 3231 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم فقد سجل نحو 30320 جنيهًا وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في مختلف محلات الصاغة المصرية مع العلم أن الجنيه الذهب يزن حوالي 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًّا

وفي سياق متصل ارتفع سعر أوقية الذهب عالميا في آخر تعاملاته في البورصات الدولية ليصل إلى قيمة 2672 دولار، وهو ما يعكس بشكل واضح ومثير للانتباه الاتجاه التصاعدي للمعدن الأصفر في ظل اضطرابات الأحداث العالمية وتأثيرها على الأسواق، وفي هذا الصدد يتوقع خبراء الاقتصاد أن ذلك الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب جاء نتيجة مزيج مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، ويتوقعون مزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة نتيجة اتجاه المستثمرين للذهب للحفاظ على الأصول.