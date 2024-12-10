اكتشفوا كل جديد حول “ثبتها الآن بكل سهولة” تردد قناة كراميش 2025 Karameesh وخطوات تثبيتها على الجهاز على نايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - تعد قناة كراميش من أحلى القنوات التي ظهرت في العالم العربي والتي تقدم محتوى ترفيهي متنوع للأطفال، وتعرض القناة مجموعة مميزة من أجمل البرامج الترفيهية والتعليمية، بجانب تقديمها للأغاني المسلية المميزة التي تعمل على تسلية الطفل وفي ذات الوقت تنمي مهاراته اللغوية والفكرية، ولذلك يتساءل الكثير من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة كراميش، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم جميع البيانات الخاصة بهذا التردد وخطوات ضبطه على التلفاز بكل بساطة.

تردد قناة كراميش 2025

للاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش ومتابعة البرامج المتنوعة والأغاني المميزة التي تعرضها قناة كراميش، سنقدم لك الترددات الخاصة بالقناة ويمكنك ضبطها بكل سهولة على جهاز الرسيفر:

تردد قناة كراميش على النايل سات

تردد القناة هو: 11470.

ويكون معدل الاستقطاب هو: أفقي.

ومعامل ترميز القناة هو: 27500.

بينما يكون معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يكون تردد القناة هو: 11390.

بينما يكون معدل الاستقطاب هو: عمودي.

ويكون معامل ترميز القناة هو: 27500.

و يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت تردد قناة كراميش على الرسيفر

وبعد أن عرضنا لكم جميع البيانات الخاصة بتردد قناة كراميش، سنوضح لك كيف تنزل تردد قناة كراميش بكل سهولة على جهازك من خلال هذه الخطوات الآتية: