اكتشفوا كل جديد حول رابط “ur.gov.iq”.. خطوات التقديم على طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين عبر منصة اور 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - خطوات التقديم على طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين وهو من الموضوعات الهامة التي تشغل فئة كبيرة من الشعب العراقي عقب إعلان منصة اور الالكترونية عن إتاحة التقديم لطلب إيقاف الاستقطاع الخاص بتبرعات المتقاعدين ممن لا يرغبون في المشاركة عبر البوابة، وقد جاء ذلك بعد اثارة الكثير من الجدل عقب قرار الاستقطاع الذي تم إصداره من قبل مجلس الوزراء العراقي مؤخرا، وكانت بوابة أور قد أوضحت أن هذه الخدمة مقدمة من قبل وزارة المالية العراقية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، ولا تتطلب أي شروط أو حاجة لدفع أية رسوم، وللمزيد من التفاصيل حول خطوات التقديم على طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين، يمكنكم متابعة السطور التالية.

خطوات التقديم على طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين

تعتبر منصة أور الإلكترونية من اهم وابرز المنصات التي تتيح للمواطنين في العراق الكثير من الخدمات الحكومية عبر الانترنت بكل سهولة، وقد تم إتاحة إمكانية التقديم على طلب إيقاف الاقتطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين إلكترونيا عبر منصة اور على نحو الخطوات التالية:

الدخول أولا إلى رابط منصة أور

قم بتسجيل الدخول من خلال كتاب اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتحديد خدمة طلب إيقاف الاقتطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين.

قم بإدخال البيانات والمعلومات اللازمة.

قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

قم بالنقر على ايقونة الحفظ.

سيتم ارسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف تتضمن الرابط الخاص بمتابعة حالة الطلب الخاص بك.

قم بالنقر على ايقونة تنزيل الاستمارة، وسوف يظهر أمامك رقم الطلب، ورمز الاستجابة السريع.

قم بطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها لاستخدامها فيما بعد متابعة حالة الطلب.

وأخيرا ستصلك رسالة نصية تتضمن تفاصيل مرحلة معالجة الطلب.

قرار استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق

كان مجلس الوزراء العراقي قد اعلن خلال شهر نوفمبر الماضي 2024 عن إصدار قرار جديد يقتضي اقتطاع نسبة 1% من رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق لصالح صندوق دعم غزة ولبنان، وعلى الرغم من أن هذا التبرع من المفترض ان يكون طوعيا، إلا أنه أصبح إجباريا، الامر الذي اثار جدلا واسعا بين المواطنين في العراق.

وعليه فقد بدأت العديد من الفئات من الموظفين والمتقاعدين ممن لا يرغبون في التبرع بتقديم طلب إيقاف هذا الاستقطاع، مما دفع مجلس الوزراء العراقي لاتخاذ قرارات جديدة بخصوص قرا الاستقطاع، وإتاحة إمكانية تقديم طلب إلغائه في حالة الرغبة في ذلك.