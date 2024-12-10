اكتشفوا كل جديد حول قيامة عثمان ح 174| تردد قناة TRT التركية الجديد 2025 أحداث جديدة قتل بالا وإصابة المؤسس عثمان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - تعتبر قناة تي ار تي التركية من افضل القنوات الفضائية التي تهتم بعرض محتوى مختلف ومتميز في تركيا والوطن العربي ، ومن الجدير بالذكر ان هذه القناة تقدم الكثير من البرامج والمسلسلات الحصرية ، ومن اشهر المسلسلات التي تعرضها هو مسلسل المؤسس عثمان ، الذي يتم متابعته في انحاء الوطن العربي وتركيا ، كما انها تعد قناة مجانية ولمتابعتها لا يتم دفع أي رسوم ، لذلك نلاحظ الان ارتفاع عمليات البحث عن تردد قناة TRT التركية الجديد 2025، وهذا لمتابعة كافة احداث الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم اخر تحديث لتردد القناة على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة TRT التركية الجديد 2025 نايل سات

تردد القناة الجديد يكون: 11042.

معدل ترميز للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح خطأ يكون :4/3.

معامل الاستقطاب يكون : عمودي.

جودة الصوت والصورة: HD.

تردد قناة TRT التركية على العرب سات

تردد القناة الجديد يكون: 11073.

معامل الاستقطاب يكون :: أفقي.

معدل ترميز للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح خطأ يكون : 4/3.

جودة الصوت والصورة: HD.

ضبط قناة TRT التركية على جهاز الاستقبال