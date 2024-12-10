شكل سجن صيدنايا من الداخل 2024 فتح السجن ومعرفة اسماء المعتقلين sednaya prison عرض بيانات السجناء - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - مع تزايد الإفراج عن العديد من السجناء من سجن صيدنايا في سوريا وفي ظل انتصارات الشعب السوري وتحريره من النظام القمعي، يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية البحث عن المعتقلين وخاصة الذين احتجزوا في سجن صيدنايا، لذلك نقدم لكم معلومات مفصلة حول أسماء المعتقلين الذين تم الإعلان عن إطلاق سراحهم بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية العثور على الأشخاص المفقودين في السجون تابعوا معنا التفاصيل التالية.

اسماء المعتقلين في سجن صيدنايا

يمكنكم الآن الاطلاع على أسماء المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من سجن صيدنايا والذي يعتبر من أكثر الأماكن صعوبة في الاحتجاز و تشمل الأسماء التالية:

هشام هادي الجزائري.

عباس زایر سلطان أبو كسار.

عزيرة عبد الحسين راضي الأسم.

رحمن مهدي حسن باقر الشكرجي.

علي محسن مشكور.

حمزة يوسف فتيع.

غضبان عبيد ناصر حسين الرويعي.

محمد عبد الرضا عبد علي الخزرجي.

علي حسين سالم السعدي.

مالك جابر محمد عبد الحدراوي.

جواد كاظم موسى.

حيدر حسين فرحان عالي البو صالح.

فاضل عباس الغضبان.

مصطفى أحمد وهاب علي الحكيم.

إميليا كاظم عاجب حمادي.

كريم عبد العالي زغير ساجت البديري.

خالد محسن مراد كاظم العبودي.

عماد عبد الكريم باش طاهر المطوري.

محمد سوادي محسن جلعان.

علي الخطيب عبد الكريم عبد الزهر.

سليم عبد الهادي علي حنظل.

أحمد صبحي درويش محمد.

توفيق حبيب وطبان عباس.

عباس محمد ظاهر حسن الجصاص.

جعفر عباس جعفر عبد الحسين الملا.

نصير عبد طه ضيف العذاري.

أحمد شاني كاظم عيسى الكردي.

علي جمعة فليح حسن الموسوي.

جعفر محمد حسين راضي عبود نصار.

علي حسين البقال.

غالب هاشم هادي الجزائري.

حمزة محسن أحمد سلمان غيبي.

عبد الكريم ياسر محمد اليوسف.

هادي جيوري كاظم عبيس شئين.

عادل عامر فاخر طاهر الموسوي.

حسين صادق سالم إدريس.

جاسم الجبوري جابر فاضل عباس حسن.

الكيماوي عبد الزهرة.

علي مصطفى ملا عبد.

جوهر كاظم عاجب حمادي.

علي ناصر حسين معله.

موسى إسماعيل عيسى خضير الغزي.

شكل سجن صيدنايا من الداخل

رابط البحث عن المعتقلين

تابع هذا الرابط يعبر موقعنا اليوم عن سعادته الكبيرة بفوز الشعب السوري وتحقيق حريته من نظام بشار الأسد وفي هذا الإطار قررت إدارة الجريدة تقديم رابط يساعد في البحث عن المعتقلين في سجن صيدنايا بسوريا، بالإضافة إلى كيفية معرفة أسماء المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم في صباح يوم 8 ديسمبر 2024.

يمكن للمستخدمين التواصل مع المنظمات الحقوقية في سوريا للحصول على معلومات دقيقة، حول المعتقلين حيث تتيح هذه المنظمات البحث الإلكتروني السريع، كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية أنها سوف تقوم بتوفير جميع المستندات التي تثبت مصير المعتقلين سواء كانوا لا زالوا على قيد الحياة أو إذا ما انتهت حياتهم مما يتيح لذويهم فرصة معرفة مصيرهم.