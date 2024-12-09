اكتشفوا كل جديد حول “Tom and Jerry” تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 على نايل سات المحتوى الأفضل لكل الأطفال - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 يهتم بها الأباء والأمهات لأنهم يعلمون جيداً أن المحتوى الذي تقدمه القناة لا يشكل أي خطورة على سلوك الطفل، توم وجيري قناة أثبتت نجاحها في بداية انطلاقها على الساحة الفضائية، مما جعلت الأطفال ينجذبون إليها ويشعرون بالسعادة عن مشاهدتها على مدار اليوم دون ملل،

تعمل قناة توم وجيري بأحدث أجهزة للبث وتختار التقنيات الحديثة لكي تعمل على جميع اجهزة الاستقبال بدون تشويش أو تقطيع، توم وجيري تتمتع بشهرة واسعة وانتشار واسع في جميع الدول العربية، كما تزاد شهرة وانتشار يوم بعد يوم لأنها تسعى دائماً لتوفير أفضل محتوى الأطفال، واليوم نتعرف سوياً خلال التقرير التالي على تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 ترقبوا معنا..

تردد قناة توم وجيري الجديد 2025

يجلس معظم الأطفال أمام التليفزيون وقت فراغهم لن يستمتعون بوقتهم إلا بعد أن تقوم الأم بتشغيل الجهاز على قناة توم وجيري، تقدم القناة محتوى حصري وتنوع من الدرجة الأولى، وهذا ما يجعل اسم قناة توم وجيري يتردد كثيراً ويحتل محركات البحث من قبل الآباء والأمهات ورسم البسمة على وجوه أطفالكم عليكم تنزيل قناة توم وجيري بالرموز التالية:.

التردد: 11345.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معامل الاستقطاب: راسي.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

توم وجيري تعمل بنظام hd لمنع أي تقطيع، لذا يستمتع الأطفال بالمشاهدة وتكون الصورة شديدة النقاء والصوت في قمة الوضوح، تتم عملية ضبط القناة بشكل يدوي من خلال إعدادات الجهاز لأنها قناة مجانية وغير مشفرة ويأتي ترددها حسب اخر تحديث على عرب سات على النحو التالي:.

التردد: 11315.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : افقي.

الجودة: hd.

معامل التصحيح: 5/6.

تعرض قناة توم وجيري مجموعة من الأفلام المتنوعة والمفضلة لدى الكثير من الأطفال منها الفأر الطباخ و مغامرات القط والفأر الشهيرة توم وجيري، مما تعرض كرتون سندريلا وفولت وتيمون وبومبا بالإضافة إلى مسلسلات مانجا وانمي المميزة.