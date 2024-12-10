فتح سجن صيدنايا لمعرفة المسجونين والمعتقلين 2024 رابط البحث عن أسماء المفرج عنهم - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - بعد أن أسقط نظام الأسد خلال الساعات الماضية هناك الكثير من التساؤلات في الشارع العربي، حول تطورات الأوضاع في سوريا وقد أعلن دبلوماسييون خلال تلك اليومين الماضيين أن سقوط نظام الأسد كان بمثابة مفاجأة لهم، وقد فر من البلاد يوم الأحد الماضي، وتم الاكتفاء في مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بعقد جلسة طارئة لمراقبة ما يجري في تلك الآونة في سوريا.

تطورات الأوضاع في سوريا

صرح سفير روسيا فاسيلي نيبينيزيا خلال الساعات الماضية أن مجلس الأمن كان قد استقر على رأي موحد يستلزم ضرورة المحافظة على سلامة كافة حدود وأراضي سوريا، والمحافظة على سلامة المواطنين والحفاظ على المدنيين، ووصول ما يلزمهم من مساعدات إنسانية.

رابط أسماء المسجونين في صيدنايا

تابع هذا الرابط، واستكمل قائلا أن ما حدث من فرار الأسد من الأراضي السورية كان مفاجئ، وقال أن ما يجب فعله هو الانتظار فقط لمعرفة ما سيؤول له الوضع خلال الفترة المقبلة في دولة سوريا، فيما قد تابع نائب سفيرة أمريكا روبرت وود أنه لم يكن أحد يتوقع هروب الأسد وسقوط القوات اسورية بتلك الطريقة كأنها قصر من الورق، وقد وأضاف أيضا أن الوضع في سوريا يعد متقلب للغاية.

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يتساءل الآن وبعد أن تم إسقاط النظام الحاكم في سوريا بفرار بشار الأسد، هل هناك إمكانية لإزالة هيئة تحرير الشام من القائمة الخاصة بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أم لا، وبالأخص بعد أن تم من قبلها قيادة تحالفات المعارضة التي أسقطت مجتمعة نظام حكم بشار الأسد، وقد أشار بعض من الدبلوماسيين في مجلس الأمن أن هذا الأمر لم تتم إثارة نقطته إلى الآن في المجلس في الوقت الراهن، كما أن الأوضاع العامة في سوريا الآن تظل غير واضحة وفي انتظار ما سيحدث بعد أن تفرض السيادة السورية سيطرتها، وأعلن أيضا في مجلس الأمن أنه على الجميع احترام وحدة أراضيها وسيادتها.