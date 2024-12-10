اكتشفوا كل جديد حول samsung pay خدمة جديدة بالسعودية 1446 طريقة تفعيل الخدمة على الهاتف المحمول - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إطلاق خدمة Samsung Pay، وذلك من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من البنك المركزي من تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وذلك لتحقيق رؤية عام 2030، ولمزيد من التفاصيل عن خدمة Samsung Pay في المملكة السعودية تابعونا في التالي.

خدمة Samsung Pay بالسعودية

تعد تلك الخدمة من أهم الخدمات التي اهتم البنك المركزي السعودية على توفيرها، حيث تعكس تلك الخدمة التطوير الذي يحدث في البنية التحتية المدفوعات الرقمية داخل المملكة السعودية، وقد قامت جميع البنوك الموجودة داخل المملكة بتفعيل الخدمة لديهم من أجل خدمة جميع العملاء.

أهداف خدمة Samsung Pay بالمملكة

يهدف البنك المركزي السعودي بإطلاق تلك الخدمة إلى عدد من الأهداف، وهي كالآتي:

تقليل الاعتماد على العملات النقدية في التعاملات والاعتماد على الدفع الإلكتروني.

تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية بشكل كبير.

تلبية احتياجات جميع العملاء.

تسهيل طرق الدفع لجميع المواطنين داخل المملكة.

تتيح تلك الخدمة تجربة أفضل لجميع المستخدمين داخل المملكة.

استخدام الحلول التقنية على الأجهزة الذكية.

طريقة تفعيل خدمة Samsung Pay على الهاتف

يستطيع جميع الأشخاص داخل المملكة من استخدام خدمة Samsung Pay من خلال استخدام التطبيق الخاص بالخدمة، وذلك عن طريق اتباع التالي: