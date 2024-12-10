اكتشفوا كل جديد حول موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 حسب تصريحات وزارة المالية العراقية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:48 صباحاً - يهتم المواطنين بالبحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 على الرغم أن الشهر يعتبر في بداية ولن يمضى منه سوى 10 أيام، لكن ظروف المواطنين في ظل هذا الغلاء هي الدافع الرئيسي وراء كثرة البحث عن الدفعة الجديدة من الرواتب، تهتم وزارة المالية أن تطبق القوانين والقواعد لعملية الصرف، وهذا ما جعلها تحدد موعد رسمي للصرف كل شهر دون أي تأثير مراعاة لما يمر به المواطنين واحتياجهم للمال لتلبية مطالبهم الأساسية، ترقبوا معنا التقرير التالي للتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

صرف الرواتب يكون مع بداية كل شهر ميلادي جديدة، والدفعة الجديدة من رواتب المتقاعدين في العراق يتم صرفها في يوم الأربعاء الموافق 1 من يناير 2025 وتستمر عملية الصرف لمدة 3 أيام متتالية، وحالة مصادفة أن يوم الصرف يكون إجازة الأسبوع أو أحدى أيام العطلات الرسمية يتم تبكير موعد الصرف ويتم نشر بيان بذلك من قبل وزارة المالية العراقية.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق

لقد تم تطبيق آخر زيادة لرواتب المتقاعدين في شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي زيادة جديدة في الرواتب وكل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ومن المتوقع أن تكون الزيادة مع حلول 2025 ويتم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية العراقية ويتم الإعلان في بيان رسمي على أن يأتي سلم الرواتب على النحو التالي:.