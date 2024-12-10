اكتشفوا كل جديد حول Salah Addin season 2 الحلقه 36 من مسلسل صلاح الدين الايوبي الجديدة عبر ترددات قنوات عرضها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - كيفية متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 36 من أهم ما يرغب المتابعين في التعرف عليه حيث أنهم يرغبون في استكمال متابعة حلقات الجزء الثاني من هذا المسلسل التركي الشهير والذي بدا عرضه في شهر اكتوبر الماضي، حيث قد انتهى الجزء الأول في شهر يونيو من هذا العام لتبدأ حلقات الموسم الجديد وسط ترقب كبير من محبي الدراما التركية وخاصه التاريخيه.

الحلقه 36 من مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة الفجر

تم عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 36 وذلك عبر شاشة قناة تي ار تي 1 التركيه في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكه المكرمه يوم الاثنين حيث ان ذلك يعد الموعد الرسمي لعرض الحلقة الجديدة من هذا المسلسل التركي، كما ان الحلقه رقم 36 يتم عرضها على شاشة قناة الفجر الجزائرية وهي المسؤولة عن عرض الحلقه المترجمه من هذا المسلسل عبر شاشتها منذ بدء عرض حلقات الجزء الاول له، حيث تعرض الحلقه في تمام الساعه 9:00 مساء بتوقيت السعوديه والثامنه مساءاً بتوقيت محافظة القاهره، لذلك نستعرض معكم ترددات القنوات الناقلة للجزء الثاني في الفقره التاليه.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

متابعة الحلقه الجديده من مسلسل صلاح الدين الأيوبي تكون عبر قناة الفجر الجزائرية وكذلك قناة تي ار تي 1 التركيه، كما يمكنكم متابعتها عبر منصات الإلكترونية التي تهتم بعرض جميع المسلسلات التركية وخاصة التي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة مثل موقع قصة عشق وماي سينما، واليكم ترددات القنوات الناقلة لهذا العمل الدرامي الضخم..

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد 12034

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات

استقطاب أفقي

تردد قناة Trt 1 التركية