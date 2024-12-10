اكتشفوا كل جديد حول 100 دولار بكم ليرة سورية؟.. قفز كبيرة في سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:04 صباحاً - تواصل العملة السورية التقلب أمام الدولار الأميركي، ما يشغل العديد من المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة مع تأثير الدولار الكبير على أسعار السلع الأساسية، اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على سعر الليرة مقابل الدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة

سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية:

دمشق: 16,000 ليرة للشراء، 17,000 ليرة للبيع.

حلب: 17,000 ليرة للشراء، 18,000 ليرة للبيع.

الحسكة: 15,000 ليرة للشراء، 16,000 ليرة للبيع.

هذه الأرقام تعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه سوريا، حيث تتأثر العملة المحلية بشدة بالعوامل السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية.

كم دولار يساوي ليرة سورية؟

تتفاوت قيمة الدولار الأميركي بالليرة السورية بناء على الكمية، وإليك بعض القيم المحسوبة:

1 دولار = 16,000 ليرة سورية.

10 دولار = 160,000 ليرة سورية.

100 دولار = 1,600,000 ليرة سورية.

1,000 دولار = 16,000,000 ليرة سورية.

تبرز هذه الأرقام الفرق الكبير بين العملتين، ما يعكس تدهور العملة السورية في السوقين الرسمي والموازي.

سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي

بالإضافة إلى الدولار، يشهد الريال السعودي اهتماما كبيرا في سوريا، نظرا للتعاملات التجارية والتحويلات، سجلت أسعار الريال السعودي اليوم:

دمشق: 4,270 ليرة للشراء، 4,540 ليرة للبيع.

حلب: 4,537 ليرة للشراء، 4,808 ليرة للبيع.

الحسكة: 4,007 ليرة للشراء، 4,278 ليرة للبيع.

أمثلة لتحويلات الريال السعودي بالليرة السورية: