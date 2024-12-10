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“تحذيرات شديدة وظاهرة جوية تسيطر على الأجواء”.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:04 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم في مصر، حيث يشهد الطقس تباينا بين المناطق المختلفة، مع برودة شديدة ليلا وفي الصباح الباكر، خاصة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما حذرت الهيئة من بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، خاصةً على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، هذه الشبورة قد تكون كثيفة في بعض الأماكن، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، لذلك، تنصح الهيئة السائقين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث، كما تشدد على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية خلال هذه الفترات.

حالة البحار ودرجات الحرارة المتوقعة

أما عن حالة البحار، فيستمر البحر المتوسط بحالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف، ورياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وفي البحر الأحمر، تكون الحالة معتدلة مع أمواج تتراوح بين متر ونصف ومترين، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة تظهر تنوعا ملحوظا كما موضح بالجدول:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
الإسكندرية 22 12
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 27 16
أسوان 28 12
الأقصر 27 11
كاترين 18 02
رفح 21 09
الوادي الجديد 27 08

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