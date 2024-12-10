اكتشفوا كل جديد حول “الأخضر يوصل الارتفاع”.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:42 صباحاً - شهد سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، استقرارا نسبيا بعد ارتفاع ملحوظ مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، ويأتي هذا الاستقرار عقب موجة من التقلبات التي سجلت في الأيام الماضية، حيث تواصل العملة الأميركية التأثير على حركة الأسواق المحلية وأسعار السلع، مما جعلها من أبرز المواضيع التي تشغل المواطنين والتجار على حد سواء.

سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية

وفقا لآخر التحديثات الرسمية لأسعار الصرف المعلنة، سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية اليوم:

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع (زيادة 28 قرشا).

بنك القاهرة: 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع (زيادة 28 قرشا).

البنك التجاري الدولي: 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع (زيادة 27 قرشا).

بنك قناة السويس: 50.47 جنيه للشراء، 50.57 جنيه للبيع (زيادة 27 قرشا).

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.7 جنيه للشراء، 50.79 جنيه للبيع (زيادة 49 قرشا).

تعد هذه التغيرات الطفيفة في الأسعار بمثابة انعكاس للتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل تقلب أسعار النفط العالمية وتحركات الأسواق المالية الدولية.

تحليل التغيرات في سعر الدولار

تعكس هذه الأرقام حالة من التذبذب السعري في السوق المصرفي المصري، ما يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الاستيراد وأسعار المنتجات المحلية، ويذكر أن البنك المركزي يراقب بدقة تحركات العملة الأجنبية لضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.