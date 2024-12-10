اكتشفوا كل جديد حول جاري الإيداع.. صرف حساب المواطن الدفعة 85 لشهر ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:22 صباحاً - الكثير من المستفدين يترقبون باهتمام كبيرة لحظة إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، حيث يستفيد الكثير من المواطنين من الدعم المقدم، فقد تم إطلاق برنامج حساب المواطن من قبل الحكومة السعودية لمجموعة من الفئات والتي تتمثل في الأسر ذو الدخل المحدود وكذلك الاسر الفقيرة، فيأتي هذا الدعم المادي لهم من أجل المساهمة في توفير أبسط احتياجاتهم، ولذلك ينتظر الجميع المواطنين موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85

لا زال الكثير من المواطنين المستفيدين يريدون معرفة موعد صرف حسابا لمواطن، حيث أنه سيتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يمكن تغيير هذا الموعد في حالة إذا وافق اليوم عطلة رسمية يتم تقديم الموعد أو تأخير يوم واحد فقط.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن للأشخاص الاستعلام عن حساب المواطن من خلال موقع حساب المواطن، القيام بذلك بطريقة سهلة وبسيطة جدا عن طريق اتباع الخطواتالتالية:

أولا قم بالذهاب إلى موقع برنامج حساب المواطن .

. بعدها عليك تسجيل الدخول من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس .

ومن ثم قم بالولوج إلى قسم الخدمات الإلكترونية .

بعد ذلك عليك اختيار أيقونة الأهلية والاستحقاق .

بعدها تظهر أمامك النتائج وبها كافة التفاصيل الخاصة بالأسلحة .

حالات وقف دعم حساب المواطن

توجد مجموعة من الحالات التي يتم فيها وقف الدعم للمواطنين وذلك لكي يصل الدعم إلى مستحقيه، حيث جاءت كالتالي: