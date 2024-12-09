اكتشفوا كل جديد حول خطوات التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي 2025 عبر الموقع الرسمي garderoyale.ma والشروط والمستندات اللازمة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - تعد مسابقة الحرس الملكي المغربي فرصة رائعة للذكور والإناث من أجل الانضمام إلي إحدى المؤسسات العريقة بالمملكة المغربية، التي أتاحت رابط التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي 2025، وكافة الشروط والمستندات الواجب توافرها للتسجيل، عبر الموقع الرسمي لمباراة الحرس الملكي، ومن ضمن هذه الشروط ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام بجانب أن يكون الشخص عراقي الجنسية، في السطور القادمة سنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة.

التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي 2025

يجب عليك الدخول الي الموقع الرسمي لمباراة الحرس الملكي المغربي من هنا.

قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول، واكتب اسم المستقدم وكلمة المرور.

قم بالضغط علي أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من ضمن الخيارات التي أمامك.

قم بالضغط علي “التسجيل في مباراة الحرس الملكي”.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع الكترونياً.

بعد ذلك، يجب عليك قراءة كافة الشروط والأحكام، قم قم بالموافقة عليها.

الضغط على كلمة إرسال الطلب.

شروط مسابقة الحرس الملكي المغربي

يجب أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالدولة بشكل دائم دون انقطاع.

يجب ألا يكون غمر المتقدم أقل من 18 عام.

يجب أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية أو الدبلوم كحد أقصى.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 عام.

يجب ألا يقل طوله عن 1.75 متر بالنسبة للذكور، بينما الإناث عن 1.65 متر.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية لدي المتقدم “أعزب”.

يجب ألا يكون لديه أي سابقة إجرامية في سجله القانوني.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مباراة الحرس الملكي