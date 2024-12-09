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دفعة ديسمبر.. رابط تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني 1446 وموعد صرف الدفعة  - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول دفعة ديسمبر.. رابط تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني 1446 وموعد صرف الدفعة  - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني 1446، حيث تعمل الجهات المختصة على توفير كافة التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج الذي يقدم دعمًا شهريًا للمستفيدين، حث تم تحديد موعد ثابت لإيداع الرواتب في حسابات المستفيدين، وقد يحدث تأخير أو تقديم لهذا الموعد إذا صادف عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع.

رابط تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني 1446

لتسجيل الدخول في حساب المواطن عبر النفاذ الوطني، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

  • أولا ابدأ بالانتقال إلى الرابط الرسمي لبوابة النفاذ الوطني.
  • ثامنياً ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.
  • ثالثاً بعد ذلك اختر خدمات إلكترونية وأدخل رقم الهوية.
  • رابعاً وأخيرًا اضغط على زر تسجيل الدخول لإتمام العملية.

موعد صرف دفعة حساب المواطن

حددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية موعدًا ثابتًا لصرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع إمكانية التقديم أو التأخير إذا تزامن مع عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، أما بالنسبة للدفعة الحالية، فسيتم إيداع الراتب في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

بعد أن تعرفنا على كيفية تسجيل دخول حساب المواطن بالخطوات سوف نوضح الآن رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، حيث يمكن استخدام الحاسبة الإلكترونية لحساب قيمة الاستحقاق الشهري للمستفيدين باتباع الخطوات التالية:

  1. أولا انتقل إلى بوابة حساب المواطن.
  2. ثم أدخل بياناتك بشكل دقيق لتسجيل الدخول.
  3. ثم اضغط على خيار الحاسبة ثم اختر “احسب”.
  4. بعظد ذلك سوف تظهر لك تفاصيل قيمة الاستحقاق الشهري.
  5. وإذا كنت ترغب في تقديم اعتراض على الدفعة الحالية، يمكنك القيام بذلك عبر البوابة الرسمية لحساب المواطن.

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