اكتشفوا كل جديد حول شارك واكسب 100 ألف ريال وأكثر .. شروط مسابقة يزيد الراجحي الجديدة وطريقة الاشتراك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - تم إعلان شروط مسابقة يزيد الراجحي في إطار العمل من قبل القائمين على إدارة المسابقين لدعم الابتكار وتعزيز المنافسة أكثر ما بين المشاركة في المسابقة، إذ لا تزال مسيطرة على اهتمام أعداد كبيرة من أصحاب المواهب لربح الجائزة الكبرى عبر حل مسابقة يزيد الراجحي بشكل صحيح، لذا نشير خلال السطور التالية لطريقة التقديم الصحيحة حتى لا تفوت الفوز.

شروط مسابقة يزيد الراجحي الجديدة

تعد المسابقة أحدث الفعاليات التي تعمل على تشجيع الابتكار بشكل كبير، إذ لا تزال مواصلة لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها وهي جذب عدد أكبر من المواهب والمتسابقين، وعلى هذا تم وضع شروط مسابقة يزيد الراجحي الجديدة لعام 2025 لتحقيق الشفافية المطلوبة، وقد جاءت على النحو التالي:

الشخص المتقدم للاشتراك في مسابقة يزيد الراجحي يجب أن يكون مواطنا سعوديا.

الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم يجب أن يكون ثمانية عشر عاما.

امتلاك الشخص المتقدم حساب بنكي على أن يكون فعال بأحد البنوك الرسمية في السعودية.

على المتقدم الالتزام بشكل كامل بجميع اللوائح والضوابط والقوانين الخاصة بالمسابقة.

عدم انتهاك تعليمات المسابقة.

عدم إفشاء أي معلومات شخصية ذات صلة بالمسابقة.

كيف ادخل مسابقة يزيد الراجحي؟

كما ذكرنا سابقًا لابد من استيفاء كافة شروط مسابقة يزيد الراجحي ١٠٠ الف، ومن ثم التسجيل رسميًا للدخول في المسابقة وربح الجائزة المالية الكبرى، وفي يلي الخطوات اللازمة من أجل الاشتراك: