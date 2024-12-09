اكتشفوا كل جديد حول خبر سار للمستفيدين.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85 لشهر ديسمبر وطريقة الاستعلام وأهم الشروط - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً - تم التساؤل بشكل كبير في هذا التوقيت عن موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر الدفعة 85، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد أبرز الطرق التي تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تقديمها للمواطنين من أجل دعمهم والعمل على معيشتهم في حياة كريمة، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لديهم. ولمعرفة موعد الصرف وأهم الشروط اللازمة لكي يتم الحصول على الدعم، يرجى متابعة السطور التالية.

موعد صرف حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن ما يلي:

يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

لم يتم الإعلان عن إصدار أي مبالغ خاصة بشهر ديسمبر حتى الآن.

من المقرر أن تبدأ عمليات صرف حساب المواطن بدءًا من غدٍ الموافق الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

بعد توضيح موعد الصرف الخاص بحساب المواطن لشهر ديسمبر، سوف نقوم بنقل خطوات الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

اختيار بعد ذلك أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن.

كتابة الاسم رباعيًا في التبويب المخصص لذلك.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد لذلك.

اختيار الدفعة رقم 85.

النقر في هذه الحالة على أيقونة الاستعلام وسوف تظهر جميع البيانات المطلوبة أمامك على الشاشة.

الشروط اللازمة للتسجيل في حساب المواطن

هناك عدد من المعايير والشروط التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية لكي يتم التسجيل في حساب المواطن، ومن أهم هذه المعايير ما يلي: