صوت الآن| منقية الجزيرة تصويت راعي النظر الشداد 2024 وما هي الجوائز المقدمة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:46 صباحاً - تصويت راعي النظر الشداد 2024، من المسابقات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، والتي أعلنت عنها منصة راعي النظر خلال احتفالات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، تُعقد المسابقة للمرة التاسعة وتم فتح باب التسجيل بها بداية من يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، وهذا ما جعل عدد كبير من المتسابقين يبحثون عن خطوات ورابط الإشتراك في المسابقة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

منقية الجزيرة تصويت راعي النظر الشداد 2024

ويبحث الكثير من المتسابقين عن خطوات تصويت راعي النظر الشداد 2024، خاصة بعدما كشف |الشيخ فهد بن فلاح بن حلثين” رئيس مجلس إدارة نادي الإبل عن التفاصيل الخاصة بجائزة منقية الجزيرة، خاصة بعد وصول المسابقة إلى الدور 32 وهذا ما جعل عدد كبير من المتسابقين يحرص على الإشتراك في المسابقة، شهد المباراتين التي أقيمت يوم السبت الماضي تنافس شديد والتي جمعت بين منقبة شقح النصر الذي يملكها “غازي الذيابي” و منقبة مهلكات الحمر والتي يملكها “يزيد المطيري”.

وأعلن الشيخ فهد بن فلاح عن أنه من المقرر أن تكون المباراة المقبلة بين نخبة النخبة التي يملكها”محمد الخياريني” الذي يشارك في المسابقة من البحرين، ومنقبة تلاد المجاهيم وتعود ملكيتها لـ “محمد بن بطي” من دولة الإمارات.

جوائز مسابقة منقية الجزيرة 2024

وكان الشيخ فهد بن فلاح قد أعلن عن الجوائز المخصصة لمنقية الجزيرة 2024، والتي جاءت كالتالي….

الفائز في المسابقة يمنح شرف اللقاء مع راعي المناسبة.

كما يحصل مالك المنقية على طائرة خاصة.

يحصل الفائز أيضاً على جائزة الشداد.

خطوات الاشتراك في مسابقة منقية الجزيرة 2024